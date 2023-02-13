90 Gün Dayanıklı Xiaomi Elektronik Tansiyon Aleti Satışa Çıktı!

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, bugün MIJIA Akıllı Elektronik Tansiyon Aleti‘ni piyasaya sürdü. Tıbbi cihaz, insanların tansiyonlarını ve kalp atış hızlarını izlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış. Ürün son derece ekonomik. Ayrıca kullanımı da kolay, kullanıcılara evde tansiyonlarını izlemeleri için uygun bir yol sunuyor.

MIJIA Akıllı Elektronik Tansiyon Aleti, kola takılması kolay bir klipsli manşetle birlikte geliyor. Manşet ayrıca kola doğru şekilde oturacak şekilde ayarlanabiliyor, bu da hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler tarafından kullanılmasını kolaylaştırıyor.

Cihaz, büyük bir yazı tipinde görüntüleyerek sonuçların okunmasını kolaylaştıran 3,7 inç arkadan aydınlatmalı bir ekrana sahip. İlginç bir şekilde cihaz, önceden belirlenmiş bir ses seviyesinde BP okumasını okuyan XiaoAI sesli asistanını da destekliyor.

Ayrıca referans amacıyla kan basıncını ve kalp atış hızı ölçümlerini yerel olarak saklayabiliyor. Kullanıcılar ölçümleri yakından takip etmek ve pil seviyesini kontrol etmek için cihazı Xiaomi uygulamasına da bağlayabiliyor.

Pil açısından, MIJIA Tansiyon Aleti’nin, günde iki ölçüm almak üzere kullanılması koşuluyla, tek bir şarjla 90 güne kadar kullanılabilen uzun ömürlü bir pile sahip olduğu söyleniyor. Cihaz bir USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj oluyor.

Tansiyon cihazı, hareket algıladığında veya manşetin çok gevşek olması durumunda kullanıcıları uyarıyor. Ayrıca, kardiyovasküler hastalığın erken bir belirtisi olabilecek düzensiz bir nabız algılanırsa kullanıcıları bilgilendiriyor. Bu elektrikli cihazın fiyatı 29 dolar olarak belirtildi.