ABD İhracat Yasağını Düşünürken Huawei’nin Geleceği Tehdit Altında

Huawei, akıllı telefon pazarında yerini gittikçe kaybediyor. Şirket, ABD ambargosu nedeniyle Google hizmetlerine erişimini kaybetti ve ardından HarmonyOS adlı kendi işletim sistemini kullanmayı tercih ederek Android’i terk etti. Ancak bu plan, şirketin Çin dışındaki pazarlarda da mücadele etmesine neden oldu. Huawei alternatif alanlarda çözüm arasa da ABD yasak tehdidiyle Çinli teknoloji devine meydan okumaya devam edecek gibi görünüyor.

Huawei, akıllı telefon işinden agresif bir şekilde bulut teknolojisine ve diğer iş çözümlerine yöneliyor. Ancak bu strateji, ABD’nin ihracat yasağının şirketin tüm ürünlerine genişletilmesiyle şimdi yeni bir tehditle karşı karşıya. ABD Ticaret Bakanlığı, ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek ilk olarak 2019’da Huawei’ye ihracat kontrolleri uyguladı. Bu karar, 2020 yılında ABD teknolojisi ile üretilen yarı iletkenlerin ihracatını yasakladı.

Bu hamle, Huawei’nin mobil operasyonlarını büyük ölçüde etkiledi ve akıllı telefonlar için gerekli olan yüksek performanslı yarı iletkenlere erişimini kesti. Sonuç olarak, Huawei’nin yıllık geliri 2020’de zirveye ulaştı ve akıllı telefonlar da dahil olmak üzere tüketici ürünleri segmentinin toplam satışların yarısından fazlasına katkıda bulunmasıyla düşmeye başladı. Huawei, kaynaklarını iş ürünlerine odakladı ve bulut hizmeti tekliflerini genişletti.

Ancak ABD, Huawei’ye yapılan tüm ihracatı engelleyebilecek başka birçok yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Ticaret Departmanı, Huawei’yi Varlık Listesine ekleyerek kullanıma hazır ürünleri duruma göre ithal etmesine izin verdi. Biden yönetimi ayrıca, Huawei’ye tedarik sağlayan üçüncü ülkelerdeki şirketlere ihracatı yasaklayacak ve potansiyel olarak ABD şirketleri Intel ve Qualcomm’a belirli ürünleri Huawei’ye satmaları için verilen izinleri iptal edecek bir kural düşünüyor.

Yeni yaptırımlar uygulanırsa, bunlar Huawei’nin televizyon, kişisel bilgisayar ve akıllı saat gibi akıllı telefon olmayan tüketici cihazlarını da etkileyece. Bulut ve diğer hizmetler üzerindeki etkinin daha sınırlı olması beklenirken, yeni yaptırımlar, 2021’de grup gelirinin %40’ından fazlasını oluşturan baz istasyonlarının bakımını ciddi şekilde aksatabilir.