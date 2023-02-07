Huawei, P60 Serisi için HarmonyOS 3.1’i Test Ediyor

Edinilen bilgilere göre Huawei, yakında P60 serisi akıllı telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tanıtımı Mart ayı içerisinde beklenen modelin lansman tarihi henüz belli değil. Yeni çıkacak Huawei P60 serisinin, HarmonyOS yazılımıyla birlikte geleceği söyleniyor.

Bildiğiniz üzere Huawei’nin, Google yazılım ve uygulamalarını kullanması ABD Ticaret Bakanlığı tarafından güvenlik gerekçesi ile yasaklanmıştı. Google platformundan atıldıktan sonra Huawei, ilk kez Mate 40 serisi ve Mate X2 katlanabilir akıllı telefonlarda görülen kendi bünyesinde geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemini kullandı. O zamandan beri HarmonyOS işletim sistemi, aldığı çeşitli güncellemeler ile kendini geliştiriyor. Söylenenlere göre; Huawei, yeni gelecek olan işletim sistemi HarmonyOS 3.1‘i test ediyor.

Bu işletim sistemi, Huawei Mate 50 gibi HarmonyOS 3.0 çalıştıran cihazlar için küçük bir güncelleme olacak. Yukarıda belirtildiği gibi, bu yapı herhangi bir büyük değişiklik getirmiyor ve bunun yerine bazı hataları düzeltiyor ve sistem kararlılığını artırıyor. Huawei P60 serisinde ise HarmonyOS 3.1’in yüklenmiş olarak geleceğini söyleyebiliriz.

Ek bilgi olarak, Huawei’nin kendi bünyesinde geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS, gelecekte HarmonyOS 4.0 isimli versiyonu ile sistem tasarımında büyük değişikliklerle gidileceğinden bahsediliyor. Yeni bir UI arayüzü tasarımı ile karşımıza çıkacağı kuvvetle muhtemel.

Şu anda, HarmonyOS 4.0’ın ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmemekler beraberinde Huawei, küresel pazar payının %2’sini kontrol altında tutan dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olmasından kaynaklı insanların beklentileri hayli yüksek.