Acer Chromebook Spin 714 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Acer, dün düzenlenen “Next At Acer” etkinliğinde bir sürü yeni cihazı piyasaya sürdü. Bu cihazlar arasında Chromebook Spin 714’ü ve Acer Chromebook Tab 510 adlı yeni ChromeOS destekli tableti içeriyor. Öyleyse özelliklerine bir göz atalım.

Acer Chromebook Spin 714

Acer Chromebook Spin 714, 360 derecelik menteşelere; alüminyum gövdeye ve dayanıklılık için askeri sınıf MIL-STD 810H sertifikasına sahip; Acer’ın birinci sınıf 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarı olarak karşımıza çıkıyor.

İkisi bir arada, 16:10 en boy oranına ve iki çözünürlük seçeneğine sahip; 14 inç dokunmatik ekrana ve WQXGA (2560×1600) ve WUXGA (1920×1200) özelliğine sahip. Ekran, sRGB renk gamının %100’ünü kapsıyor.

Chromebook Spin 714, 12. Nesil Intel işlemciler ile Core i5 ve Core i7 yapılandırmalarında mevcut. Ayrıca 16 GB’a kadar LPDDR4X SDRAM ve 512 GB’a kadar PCIe Gen 4 NVMe SSD vaat ediyor. Dizüstü bilgisayar; arkadan aydınlatmalı bir klavye, isteğe bağlı bir parmak izi okuyucu ve Acer USI kalemi ile ekran kalemi desteği içeriyor.

2’si 1 arada ürünün diğer özellikleri arasında Wi-Fi 6E; Bluetooth 5.2, bir HDMI bağlantı noktası ve iki Thunderbolt 4 bağlantı noktası var. Ayrıca Acer, tek bir şarjla 10 saate kadar pil ömrü ve 30 dakikalık şarj, dizüstü bilgisayarın 4 saatlik pil yedeği sağlaması için yeterli olduğunu iddia ediyor.

2’si 1 arada Chromebook Spin 714’e benzer şekilde Chromebook Tab 510, dayanıklılık için MIL-STD 810H sertifikası ile birlikte geliyor ve darbe emici köşe tamponlarla güçlü bir tasarım vaat ediyor.

16:10 en boy oranına sahip 10.1 inç (1920 x 1200p) IPS LCD ekrana sahip. Bu arada Adreno 618 GPU ile Snapdragon 7c Gen 2 Hesaplama Platformu desteği taşıyor. 4 GB LPDDR4X SDRAM ve 64 GB’a kadar eMMC depolama alanına sahip.

Tablette 5 megapiksel ön kamera ve 8 megapiksel arka kamera var. Bunun dışında tablet, Acer USI stylus desteği, çift hoparlör kurulumu; Bluetooth 5.0 ve isteğe bağlı 4G LTE bağlantısı ile birlikte geliyor. Acer Chromebook Spin 714, 750 dolar fiyatla satışa çıkıyor.