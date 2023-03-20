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Acer, Oldukça Hafif E-Bisikletini Satışa Sundu!

Acer ebii çoğu e-bisikletten daha hafif. Yaklaşık 32km/sa (20mph) maksimum destek hızına ve yaklaşık 113km (70 mil) menzile ulaşabiliyor. Bisiklet 2,5 saat içinde tam olarak şarj edilebiliyor ve ilginç bir şekilde, dizüstü bilgisayarınızı veya telefonunuzu şarj etmek için de kullanılabiliyor. 

Ayşen Sıla

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Bilgisayarlarıyla tanınan Acer, elektrikli bisiklet pazarına girdi. Acer ebii olarak adlandırılan bisiklet, şehirler için tasarlanmış hafif bir e-bisiklet ve sürücünün kişisel tercihlerini öğrenebilen AI özellikleriyle birlikte geliyor. Ebii ayrıca optimum bir şehir içi yolculuk için yol koşullarına bağlı olarak vitesleri otomatik olarak değiştirebiliyor.

Acer ebii çoğu e-bisikletten daha hafif. Yaklaşık 32km/sa (20mph) maksimum destek hızına ve yaklaşık 113km (70 mil) menzile ulaşabiliyor. Bisiklet 2,5 saat içinde tam olarak şarj edilebiliyor ve ilginç bir şekilde, dizüstü bilgisayarınızı veya telefonunuzu şarj etmek için de kullanılabiliyor. 

Ebii’nin bir uygulaması da var. Pil kullanım bilgilerini, önerilen rotaları ve hız kontrollerini sağlayan ebiiGO uygulamasını rahatlıkla indirebilirsiniz. Ayrıca e-bisikleti uygulama aracılığıyla kilitleyebilir ve kilidini açabilirsiniz. Bağlantılı akıllı telefon bisikletin yakınında olmadığında da bisiklet otomatik olarak kilitleniyor. Ek bir güvenlik özelliği olarak ebii’de hırsızlık önleme alarmı da bulunuyor.

Ebii’nin gelişmiş mekanizması ayrıca çarpışma algılama sensörlerini, havasız lastikleri ve her yöndeki ışıkları içeriyor. Acer ebii için fiyat detayları henüz şirket tarafından açıklanmadı. Fakat Acer’ın pazara girişiyle model, yüksek bir fiyat etiketine sahip olabilir.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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