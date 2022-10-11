Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition Satışa Çıktı

Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition, bugün piyasaya çıktı. Bu yılın başlarında duyurulan Helio 300’e kıyasla tamamen farklı bir dizüstü bilgisayar. Bu model, farklı fiyatının yanı sıra amiral gemisi özellikleriyle birlikte geliyor.

Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition, 4K piksele kadar çözünürlüğe sahip 15,6 inç LCD IPS ekranla geliyor. 3D gözlük kullanma ihtiyacını ortadan kaldıran stereoskopik 3D ile oyun dünyasına yeni bir boyut sunuyor.

SpatialLabs Deneyim merkezi, TrueGame istemcisi veya Go uygulaması aracılığıyla 2D AAA başlıklarını simüle edilmiş 3D’ye dönüştürebiliyor. Bu, fotoğraflara, videolara veya video görüşmelerine de uygulanabiliyor. Dizüstü bilgisayar, UHD’de 2D ve 60 fps’de 2K çözünürlükte 3D’yi destekliyor.

Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition, yerleşik NVIDIA GeForce RTX 3080 GPU’ya sahip 12. nesil Intel Core i9 işlemci barındırıyor. 32GB LPDDR5 RAM ve 2TB SSD depolama alanı vardır. Makine, beşinci nesil AeroBlade 3D Fan teknolojisine sahip.

Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition, RGB arkadan aydınlatmalı klavyeye, gürültü azaltma özelliğine sahip 720p web kamerasına ve stereo hoparlöre sahip. 90WHr pil birimiyle destekleniyor ve Windows 11 desteği taşıyor.

Dizüstü bilgisayardaki bağlantı seçenekleri arasında üç adet USB 3.2 bağlantı noktası, bir USB-C ThunderBolt 4 bağlantı noktası, HDMI 2.1 bağlantı noktası, WiFi-6E ve Bluetooth 5.2 bulunuyor.