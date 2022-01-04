Acer, Yeni Chromebook Bilgisayarlarını Tanıttı!

Acer, CES 2022 için tam zamanında üç yeni Chromebook’u piyasaya sürdü ve şirket, bu yeni cihazların üretkenlik, eğlence ve iletişim için güvenli, kullanımı kolay ve uygun fiyatlı cihazlara ihtiyaç duyan tüketiciler için yapıldığını söylüyor. Üç cihaz: Chromebook Spin 513, Chromebook 315 ve Chromebook 314 adını taşıyor. Farklı ekran boyutları ve form faktörleriyle geliyor.

Acer Chromebook Spin 513

CP513-2H model numarasını taşıyan Acer Chromebook Spin 513, 2256 x 1504 piksel ekran çözünürlüğü ve 3:2 en boy oranı sunan 13,5 inç VertiView ekrana sahip. 7,7 mm’lik dar çerçeveler vaat ediyor; ve en boy oranı sayesinde yüzde 18 daha fazla dikey ekran alanıyla geliyor.

Cihaz, gelişmiş çoklu görev ve üretkenlik için sekiz çekirdekle gelen ve olağanüstü performans sunduğu iddia edilen MediaTek Kompanio 1380 işlemci taşıyor. Cihaz dört farklı modda kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Ayrıca askeri düzeyde MIL-STD 810H dayanıklılığına sahip. Wi-Fi 6 desteğinin yanı sıra çevre birimlerini bağlamak; veri aktarmak ve cihazları şarj etmek için bir USB-C bağlantı noktası var.

Acer Chromebook Spin 513

Bu arada pil ömrüne gelince, yeni Acer Chromebook Spin 513; tek bir tam şarjla 10 saatlik kullanım vaat ediyor. 600 dolar fiyat etiketi taşıyan cihaz, Haziran’da görücüye çıkacak.

Acer Chromebook 315

Acer Chromebook 315; daha büyük 15,6 inç Full HD IPS parlama önleyici ekrana sahiptir. Ayrıca, kolay gezinmeye olanak tanıyan isteğe bağlı bir dokunmatik ekran bulunurken; büyük klavyede özel bir sayısal tuş takımı da vaat ediyor.

Acer Chromebook 315

Celeron N4500, Celeron N5100 veya Pentium Silver N600 olabilecek bir Intel işlemciye sahip. Bu, şirketin ilk model 2019’da piyasaya çıktığında, AMD silikonundan güç alan ilk Chromebook olduğu için AMD A serisi çipten uzaklaşıyor demek. Bu arada fiyatlandırmaya gelince; Acer Chromebook 315’in fiyatı 299,99 dolar ve bu ay Kuzey Amerika’da satışa çıkacak.

Acer Chromebook 314

Son olarak, dar 8,1 mm yan çerçevelere sahip 14 inç Full HD IPS parlama önleyici dokunmatik ekrana sahip yeni bir Acer Chromebook 314 var. 315’e benzer şekilde, bu model de şık bir dokunma deneyimi sunan OceanGlass dokunmatik yüzeye sahip.

Cihaz Intel çipinden güç alıyor ancak tam model numarası şirket tarafından açıklanmadı. Bu da dayanıklılık için MIL-STD 810H derecesine sahip. Bağlantı için, Wi-Fi 5’ten yaklaşık üç kat daha hızlı olan Wi-Fi 6’yı destekliyor.

Gürültü azaltma teknolojisine sahip iki yerleşik mikrofonun yanı sıra dikkat dağıtıcı aydınlatma sorunlarını azaltmaya yardımcı olan bir web kamerasına sahip. Ayrıca pil ömrüne gelince, dizüstü bilgisayar tek bir şarjla 10 saat kullanım sunuyor. Bunun da fiyatı 299,99 dolar ve bu yıl Haziran ayından itibaren Kuzey Amerika’da satışa çıkack.

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