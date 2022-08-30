Acer Yepyeni Laptoplarını Satışa Sundu!

Acer, Hindistan pazarında yeni Swift serisi dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Bu yeni modeller, iş ve eğlence arasında bir denge kurmaya çalışan şık tasarımlar vaat ediyor. Gelin yeni laptoplara birlikte göz atalım.

Acer Swift 3

Tayvanlı teknoloji devinin Swift 3 modeli, hafif gövdesiyle güçlü performans sunmayı vaat eden bir “al ve git” ürünü olarak üretildi. Dizüstü bilgisayar, çoklu görev ve üretkenlik için yeterince yetenekli olmasına yardımcı olacak bir 12. Nesil Intel Core işlemci desteği taşıyor. Bu işlemci, M.2 yuvaları aracılığıyla daha da genişletilebilen 512 GB SSD depolama ile geliyor. Yalnızca 15,95 mm kalınlığa sahip dizüstü bilgisayarın öne çıkan yönlerinden biri boyutu ve ağırlığı. Sadece 1,25 kilogram ağırlığında, bu da dizüstü bilgisayarın oldukça hafif olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca, 4 saatlik güç sunan sadece 30 dakikalık şarj ile hızlı şarj teknolojisini de destekleyen 10,5 saatlik bir pil ömrü talep ediyor. Ön tarafta, hem FHD hem de QHD çözünürlükte sunulan 14 inç LCD panele sahip. Bu ekran yüzde 86 ekran gövde oranına ve yüzde 100 sRGB renk gamı ​​desteğine ve Acer’ın BlueLightShield teknolojisine sahip. Diğer özellikler arasında AI gürültü azaltma, DTS ses, Thunderbolt 3 bağlantı noktası, WiFi 6E ve arkadan aydınlatmalı klavyeler yer alıyor.

Acer Swift 5

Swift 3 sadece taşınabilirlik düşünülerek inşa edilmiş olsa da, Swift 5 hafif bir tasarımın yanı sıra daha sağlam bir performans sunmayı amaçlıyor. Maksimum 14,95 mm kalınlığa ve sadece 1,2 kilogram ağırlığa sahip birinci sınıf havacılık sınıfı alüminyum gövdeye sahip. Cihazda 12. Nesil Intel Core işlemci de bulunuyor ancak ekranı öne çıkan en önemli özelliklerinden biri. 16:10 en boy oranına ve yüzde 92.22 yüksek ekran gövde oranına sahip 14 inç WQXGA dokunmatik ekranla geliyor.

Bu, videolar ve filmler gibi multimedya tüketmenin yanı sıra oyun oynarken harika bir görüntüleme deneyimi için mükemmel. Dizüstü bilgisayar ayrıca 10 saatlik pil ömrü ve Swift 3 ile aynı hızlı şarj teknolojisini sunuyor. Diğer özellikler arasında sistem performansını yüzde 47’ye kadar artıran Acer TwinAir Performance modu yer alıyor. Ayrıca, bir FHD kamera, çift stereo hoparlöründe AI Gürültü Azaltma, WiFi 6E ve Thunderbolt 4 özelliklerine sahip.

Acer Swift X

Acer Swift X, en yeni Swift dizüstü bilgisayar serisinin en üst modeli olarak karşımıza çıkıyor. Diğer iki modelden farklı olarak Swift X, duyurulan üç dizüstü bilgisayar arasında en güçlüsü. Cihazda ayrı bir Nvidia GeForce RTX 3050 Ti grafik kartı ile eşleştirilen bir AMD Ryzen 5000 serisi işlemci var. Bu, 16 GB’a kadar RAM ve 2 TB’a kadar depolamayı destekleyen çift SSD ile geliyor.

Başka bir deyişle, bu dizüstü bilgisayar, yaratıcılığa dayalı iş yükleri ve hatta oyun için yeterince yetenekli. Ön tarafta Swift X, Full HD çözünürlüğe sahip 16.1 inç ekrana sahip. Ayrıca renk sıcaklığını ve kontrastı ince ayar yapan Acer ExaColor‘ı da vaat ediyor. Bu kadar sağlam bir donanıma sahip olmasına rağmen sadece 1,39 kilogram ağırlığında. Ayrıca 11 saatlik pil ömrü sunmayı da vaat ediyor. Dikkate değer diğer özellikler arasında Windows Hello parmak izi ile oturum açma, Acer TNR teknolojisine sahip FHD kamera yer alıyor.