Adidas Yeni Kulaklıklarını Tanıttı – Piyasanın Canına Okuyacak!

Adidas, Zound ile ortaklık kurdu ve kendi markası altında üç yeni gerçek kablosuz kulaklık piyasaya sürdü. Yeni kablosuz kulaklıklar, Urbanears ve Marshall markaları altında kulaklık üreten İsveçli şirkete ait.

ZNE 01 ANC

Şimdi Zound, Adidas markası altında; TWS kulaklıklar yapıyor. Ve sportif ve şık bir tasarımla gelen üç yeni gerçek kablosuz kulaklık sunuyor. Üçü arasında ZNE 01 ANC, değiştirilebilir kulak uçlarıyla aktif gürültü engelleme özelliğine sahip amiral gemisi bir kulaklık.

Kulaklıklar ikonik üç çizgili logoyla adeta caka satıyor. Bu arada bu üst düzey model tek bir tam şarjla 20 saate kadar pil ömrü sunarken, 4,5 saat ve kasadan 15,5 saate kadar pil ömrü sunuyor.

ZNE 01

İkinci kulaklık, standart ZNE 01. Amiral gemisi modelin aksine bu; aktif gürültü engelleme özelliğine sahip değil. Bu kulaklıklar ayrıca standart modern TWS teklifleriyle daha uyumlu, ancak yanlarında damgalı Adidas logosuna sahip. Ne yazık ki, özel kulak uçları sunmuyor, ancak genel olarak daha uzun bir pil ömrü vaat ediyor. Bu arada pil ömrü şarj kutusu ile 20 saat, tek başına ise 5 saat sürüyor.

FWD-02 SPORT

Popüler spor markası altında piyasaya sürülen son kulaklıklar FWD-02 Sport. Değiştirilen kulak uçları ve kanatlar sunan yeni bir TWS kulaklıktan bahsediyoruz. Eldiven takarken de kontrolleri girmenizi sağlayan bir kuvvet sensörü var. Kulaklık aynı zamanda spor ve fiziksel aktivitelere yönelik olduğundan; ter ve yağmura karşı koruma sağlamak için IPX5 derecesine sahip. Ayrıca bu kulaklıklar altı saate kadar çalışıyor. Ve şarj kutusu ek 19 saat pil ömrü sunuyor.

ZNE 01 ANC şu anda resmi Adidas kulaklık; web sitesinden 189 dolar fiyatla, ZNE 01, 89 dolar fiyatla görücüye çıktı. Öte yandan, FWD-02 Sport 169 dolara mal olacak ve Kasım ayında sevkiyata başlayacak.