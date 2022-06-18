Adobe Photoshop Web Ücretsiz Oluyor!

Fotoğraf ve görüntü düzenlemenin büyük markası Adobe, Photoshop Web sürümünü tüm kullanıcılara ücretsiz olarak erişmesini sağlayacak.

Özellikle son yıllarda fotoğraf düzenleme ve görüntü ayarlama uygulamaları giderek artış gösterdi. Adobe her ne kadar sektörün devi de olsa, rakiplerinin yükselişi hamle yapmasını sağladı. Uzun zamandır web tabanlı destek sunan Adobe, Creative Cloud aboneliği ile aldığı kararı değiştirdi.

Adobe, kullanıcıların ve yeni kullanıcıların daha iyi bir kullanım deneyimi yaşatmak için bu kararı aldığını açıkladı. Normal şartlarda yıllık 200 TL gibi bir ücretle sahip olduğunuz Creative Cloud aboneliği olmadan da, Photoshop kullanılabilecek.

Gerek masaüstü gerekse mobil için olan arayüzünden daha basit ve sade bir arayüze sahip olan Photoshop Web, ne kadar farklı bir görünüme sahip olsa da normal Photoshop uygulaması üzerindeki birçok temel özelliği bünyesinde bulunduruyor.

Uygulama tamamen ücretsiz olacağı için bu hizmetten yararlanan kullanıcılar “freemium‘ olarak adlandırılacak. Ayrıca bu ücretsiz kullanımda tüm imkanlara sahip olamayacaklar. Photoshop’un tüm özelliklerini kullanmak için Creative Cloud abonesi olmaları gerekecek.

İlk olarak Kanada üzerinde testler gerçekleşecek ve bir aksilik çıkmazsa kısa süre içerisinde global açıdan tamamen ücretsiz olacak.

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