Nasıl Poz Verilir? Fotoğrafta İyi Çıkmanıza Yarayacak İpuçları

Günümüzde birçok insan gülümseyerek fotoğrafta güzel çıktığını düşünüyor. Ancak bu tamamen yanlış bir harekettir. Özellikle fotoğraflarda güzel çıkmadığınızı düşünüyorsanız, size vereceğimiz poz önerileri ile bir daha denemenizi öneririz. Bugünkü yazımızda sizlere poz önerilerinde bulunacağız. Böylece fotoğraflarda daha iyi göründüğünüzü sizler de anlayacaksınız.

İnternetin yaygınlaşmasıyla beraber birçok sosyal medya platformu ortaya çıktı. Özellikle bu sosyal medya uygulamalarında insanlar hem fotoğraf hem de videolarını paylaşıyorlar. Bazı insanlar fotoğraf çekinirken kendinin güzel olmadığını ve yanlış poz verdiğini düşünüyor. Bu durumun üstesinden gelebilmek için birkaç ipucu mevcut. Bu ipuçlarını yerine getirerek manken gibi pozlar verebilirsiniz.

Sizler de harika anlarınızı muhteşem pozlar vererek taçlandırabilirsiniz. Ayrıca bu poz önerileri ile çekindiğiniz fotoğraflar adeta like yağmuruna yakalanacak. Böylece tüm takipçileriniz sizin verdiğiniz pozlardan konuşacak.

Çenenizi Öne Çıkarın

Fotoğraf çekinirken asla unutmamız gereken şeylerin başında, poz verirken boynunuzun görünmesi yer alıyor. Özellikle fotoğraf çekinirken çenenizi öne çıkarırsanız daha etkileyici bakışlara sahip olursunuz. Aksi takdirde kafanızı öne eğerseniz olumsuz bir tavırda görünürsünüz.

Kollarınızı Bağlamayın

Fotoğraf çekinirken sergilediğiniz duruş oldukça önemlidir. Özellikle karşıdan çekilen fotoğraflarda sakın kollarınızı yukarıda bağlamayın. Bunun yerine hafif bir tarafa yaslanın ve kollarınız serbest bırakın. Bununla birlikte ellerinizi cebinize sokarakta etkileyici pozlar verebilirsiniz.

Dik Durun

Gerçek hayatta olduğu gibi fotoğraf çekinirken de dik bir duruş sergilemeniz gerekiyor. Özellikle biraz fazlalığınız varsa eğik duruş bunları daha çok ön plana çıkaracaktır. Ancak dik bir duruş sergilerseniz gayet fit görüneceksiniz.

Gövdenizi Çevirin

En iyi seçenek, gövdenizin dörtte üçünü kameraya doğru çevirmek. Bu, belinizin daha ince görünmesini sağlar ve yüz kısmınız daha güzel durur.

Ellerinizin Pozisyonuna Dikkat Edin

Fotoğraf çekinirken insanlar genelde ellerini nereye koyacağını bilemez. Bu durum fotoğrafların kötü çıkmasına sebep olur. Bu yüzden ellerimizi doğru pozisyona koymamız gerekiyor.

Eğer ki oturarak poz veriyorsanız ilk olarak bacak bacak üstüne atın ve kollarınızın birisiyle çenenizi destekleyin. Bu pozisyon genel olarak kum saati pozisyonu olarak bilinir. Ayrıca bu pozisyonda gayet iddialı ve şık pozlar verebilirsiniz.

Bol Giysiler ile Poz Vermekten Kaçının

Eğer bol bir kıyafetiniz varsa ilk olarak ellerinizi belinizde birleştirin daha sonra ise bilek kısmını biraz geriye çekin. Ancak doğru ve güzel pozlar için bol kıyafetlerden kaçınmanız gerekmektedir.

Fotoğraflardaki Arka Planı Silme