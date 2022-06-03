Fotoğraflardaki Arka Planı Silme

Günümüzde fotoğraf çekerken pek çok kişinin yakındığı konuların başında arkaplandaki istenmeyen kişi veya nesneler geliyor. Görüntüyü bozan bu tarz öğeler profesyonel bilgisayar kullanıcıları tarafından Photoshop yardımıyla temizleniyor. Ancak hem biraz zor hem de uğraş isteyen yöntem ne yazık ki herkese hitap etmiyor. Bu yazıda Photoshoptan daha kolay bir yöntemden bahsedeceğiz.

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Fotoğraflardaki arka planı silmek için ilk olarak bu hizmeti sunan popüler internet sitesi: www.remove.bg adresine giriyoruz.

Basit bir arayüze sahip olan bu internet sitesinde tek yapmanız gereken fotoğrafı sürükleyerek bırakmak veya “Upload Image” kısmına tıklayarak dosyalardan seçmek.

kısmına tıklayarak dosyalardan seçmek. Bir süre sonra fotoğrafın hem orijinal hem de arka planı kalkmış halini göreceksiniz.

Download butonuna tıklayarak, arka planı kalkmış fotoğrafı PNG uzantısı ile indirebilirsiniz.

uzantısı ile indirebilirsiniz. Fotoğrafın tam çözünürlüklü halini indirmek için siteye üye olmanız gerekiyor. Tek seferlik kullanımda ise herhangi bir ücret ödemenize gerek yok.

Arka plan silme işlemini bir web sitesiyle değil de bir uygulama aracılığıyla yapmak istiyorsanız kullanabileceğiniz uygulamalardan bazıları şunlardır:

Background Eraser

Adobe Image Background Remover

Slazzer

PhotoScissors

PhotoRoom

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