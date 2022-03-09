Fotoğraftan Kişi Bulma Uygulamaları 2022

Çoğumuz internette gezinirken bir fotoğrafa rastlıyoruz ve kim olduğunu merak ediyoruz. Fakat bunun kolayı var. Bazı uygulamalar fotoğraftaki kişiyi sizin için buluyor. Biz de bu yazımızda fotoğraftan kişi bulma uygulamalarını sizler için bir araya getirdik.

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CamFind

CamFind, basit ancak işlevsel bir görüntü arama aracıdır. Bir dahaki sefere bir resim aramak istediğinizde CamFind’i açın ve bir resim çekin. Resim yüklendikten sonra, uygulama onu internetteki diğerleriyle eşleştirir ve nesneyi tanımlar. Bundan sonra, mevcut sonuçlara göz atıp istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz

Google Lens

Android’de Google Lens bağımsız bir uygulama olarak mevcuttur. iOS kullanıcıları Lens’e Google arama uygulamasından veya Google Fotoğraflar uygulamasından erişebilir. Google Fotoğraflar’da, çektiğiniz bir resmi açın ve Lens simgesine dokunun. Google Lens uygulamasında, arama çubuğundaki Lens simgesine dokunun, ardından kameranızı doğrultun ve büyüteç simgesine dokunun.

Veracity

Veracity, iPhone kullanıcıları için güzel bir görsel arama motoru uygulamasıdır. Film Rulonuzdan veya Fotoğraf Kitaplığınızdan resimler seçmenize olanak tanır ayrıca Dropbox hesabınıza bağlanabilir. Veracity, temel bir görüntü düzenleyici sunar ancak kilidini açmak için ödeme yapmanız gerekir.

Reverse Image Search App

Bu uygulama, başka bir minimalist fotoğraf arama motoru deneyimi sağlar. Google Görsel Arama, Yandex Görsel Arama ve Bing Görsel Arama yoluyla görsel aramayı tersine çevirmek için Film Rulonuzdan veya Galerinizden görseller çekebilirsiniz. Ayrıca görüntüleri kırpabilir, döndürebilir ve cihazınıza ücretsiz olarak kaydedebilirsiniz.

Photo Sherlock

Photo Sherlock, basitleştirilmiş bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Uygulama, doğrudan kameranızı kullanarak bir görüntüyü aramanıza olanak tanır. İsterseniz fotoğraf yüklemek için Film Rulonuzu da kullanabilirsiniz. Yüklendikten sonra, ana öğeye odaklanmak için görüntüyü kırpmayı seçebilirsiniz.

Amazon Rekognition

Amazon Rekognition sadece yüz tanıma ve fotoğraf eşleştirme uygulaması değil aynı zamanda nesne tanımlama uygulamasıdır. Teknik olarak, Amazon’dan ve büyük teknoloji şirketlerinden aldığı verilerin gücünden yararlanarak sürekli gelişen, Rekognition’ın arkasındaki yapay zekadır.

Luxand

Luxand yüz tanıma sadece bir uygulama değildir. Dünya çapında büyük kuruluşlar ve markalar tarafından kullanılan gözetim, biyometrik tanımlama ve diğer amaçlar için ideal olan Face SDK’dan oluşur. Bu uygulama canlı video akışlarındaki veya çekimlerdeki yüzleri tanıyabilir ve profil kimliğini doğrulayabilir.

FaceApp

Bu uygulama, bu türdeki diğerleri arasında en iyi ünlülerin yüzünü tanıma uygulamasıdır. FaceApp, insanların eski hallerinin fotoğraflarını paylaşma trendini başlattı ve hemen hemen herkes bunu sosyal platformlarda yaptı.

AppLock

En iyi yüz tanıma uygulamaları arasında yer alan AppLock, bir kullanıcının kişisel bilgilerine, sosyal medya uygulamalarına ve finansal hesaplarına erişmesini sağlayan ücretsiz yüz takip yazılımlarından biridir. Sadece mobil yüz tanıma için değil, aynı zamanda güvenlik amacıyla ses tanıma için de kullanılır.

Railer

Railer uygulaması bir yüz tanıma devam uygulaması ve bir mobil devam sistemidir. Çalışan katılımını izlemek için kullanılan en iyi yüz tanıma uygulamalarından biridir. Bu uygulamanın en iyi yönü; derin öğrenme BioID bağlantı teknolojisini entegre ederek minimum manuel çalışma gerektirmesidir.

Blippar

Blippar, kullanıcıların çevrelerinden öğrenmelerine yardımcı olan harika bir uygulamadır. Bu yüz tarayıcı uygulaması aracılığıyla kullanıcılar, hakkında daha fazla bilgi edinmek istedikleri her şeyi tarayabilir.

Face2Gene

Bu ünlü yüz tanıma uygulaması, özellikle sağlık uzmanları için tasarlanmıştır ve bu nedenle halka açık kullanım için uygun değildir. Uygulama yeni nesil fenotipleme ile gelişmiş hasta değerlendirmesi yapar. Sağlık uygulamaları alanındaki en iyi gelişmelerden biridir.

FaceFirst

Diğer yüz tanıma uygulamaları arasında bu yüz tanıma, kullanıcıların insanları uzaktan tanımlamasına olanak tanır. Kolluk kuvvetleri, askeriye, perakendeciler, ulaşım merkezleri için ideal bir çevrimiçi yüz uygulamasıdır. Bir kullanıcı uygulamaya bir fotoğraf yüklediğinde, söz konusu kişi, kişiliğini bilmek ve kimlik hırsızlığından kaçınmak için bilinen kişilerden oluşan büyük bir veritabanıyla tanımlanır.

MojiPop

MojiPop çok çeşitli eğlenceli animasyonlu çıkartmalara sahip ücretsiz bir yüz tanımlayıcı tanıma yazılımıdır. Bunlar, etkileşimli bir klavye aracılığıyla kullanıcıların farklı ruh hallerini ve duygularını gösterir. Tanımladığınız kişilerin yüz ifadesini de okur.

BioID

Bu uygulama, çok faktörlü kullanıcı kimlik doğrulama sistemlerinden biri olan yüz tanıma uygulamasıdır. Uygulama, kimlikleri doğrulamak için biyometri kullanır ve ayrıca bireylerin yüz tanıma ile desteklenen çeşitli web sitelerine ve uygulamalara giriş yapmalarını sağlar.