En İyi Fotoğraf Netleştirme Uygulamaları 2022

Çoğumuz çektiğimiz fotoğrafın net çıkmamasından yakınırız. Fakat bazı anlar geri alınamasa da net çıkmayan fotoğrafınızı net bir hale getirmenize yardımcı olacak bazı uygulamalar var. Biz de bu yazımızda en iyi fotoğraf netleştirme uygulamalarını bir araya getiriyoruz.

Apowersoft Background Eraser

Bu uygulama sahip olduğunuz bulanık fotoğrafları yükleyerek net olmayan resimleri anında netleştirebilir. Bu harika uygulama yalnızca fotoğrafların bulanıklığını gidermekle kalmaz; aynı zamanda en akıllı arka plan kaldırıcıyı, fotoğraf geliştiriciyi, fotoğraf rötuşunu, arka plan değiştiriciyi, fotoğraf silgisini ve daha fazlasını da kullanabilirsiniz.

PicWish

Harika bir sonuç için fotoğraflarınızı iki veya dört kez geliştirmeye hazırsanız, PicWish sizin için en iyisidir. PicWish’in yapay zeka geliştirmesi ile orijinal kalitelerini etkilemeden fotoğraflarınızın çözünürlüğünü artırabilirsiniz. Fotoğrafları netleştirmek için kullanacağınız bu uygulama ile sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en kaliteli görüntüleri oluşturun.

AI Photo Enhance

AI Photo Enhance, Android telefonunuzda sahip olabileceğiniz etkili keskinleştirme özelliklerinden birine sahiptir. Bulanık resimleri netleştiren bu harika uygulama ile sadece 20 – 60 saniye içinde iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. Fotoğrafınızdaki yüzlerin hepsinin olduğundan ve net bir şekilde göründüğünden emin olun.

Adobe Lightroom

Adobe Lightroom, bir Photoshop eklentisi olarak başladı ancak kısa sürede bireysel bir program haline geldi. Photoshop’tan farklı olarak Lightroom, öncelikle fotoğrafları tahribatsız bir çalışma ortamı aracılığıyla geliştirmeye odaklanır. Hem sezgisel hem de kaygan olacak şekilde tasarlanan uygulama, renk değişikliklerinden bulanık yönleri keskinleştirmeye kadar her şeyin üstesinden gelebilir.

Enhance Photo Quality

Resimleri netleştiren bu uygulama, fotoğraf kalitenizi artırmak için ihtiyacınız olan netleştirme özelliklerini size sağlayacaktır. Enhance Photo Quality, fotoğrafınızı netleştirerek hayatınızı kolaylaştırmak için AI tabanlı bir görüntü geliştirici kullanır. Ancak, birçok uygulama gibi, aracı kullanırken sürekli ortaya çıkan reklamlar vardır.

Photo Enhancer AI

Fotoğrafları netleştirmek için başka bir mükemmel uygulama, Photo Enhancer AI’dır. Bu uygulama yalnızca geliştirmek için değil, aynı zamanda güzel anıları saklayacak fotoğrafları geri yüklemek için de oldukça iyidir. Fotoğraflarınız ne kadar bulanık veya hasarlı olursa olsun, Photo Enhancer AI ile çalışmalarınızın kalitesini artırabilirsiniz.

Lumii

Lumii, ücretsiz olarak bulabileceğiniz daha yoğun fotoğraf düzenleme araçlarından biridir. Yalnızca bulanıklıkları gidermekle kalmaz, aynı zamanda filtreler ekleyebilir ve fotoğrafları birleştirebilirsiniz. Uygulama ayrıca fotoğraflarınıza eklenen 50’den fazla farklı efekt türüyle birlikte gelir.

Snapseed

Snapseed, net olmayan resimleri netleştirmeye yardımcı olan harika bir düzenleme uygulamasıdır. Resimlerinizi düzenlemek için kullanabileceğiniz birçok araca sahiptir. Netleştirme aracı, net olmayan herhangi bir görüntüyü hd kaliteli bir görüntüye dönüştürmenize yardımcı olur. Resminizi sosyal medyada paylaşılabilir hale getirmek için ekleyebileceğiniz bir sürü filtresi de var.

Remini

Hem Android hem de iOS’ta sahip olabileceğiniz bulanık resimleri temizlemek için bir uygulama arıyorsanız Remini’yi deneyin. Grenli, pikselli, hasarlı, düşük kaliteli fotoğraflardan net ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflara sahip olabilirsiniz. Bu uygulama, işi otomatik olarak yapacak, inanılmaz bir AI teknolojisine sahiptir.

Sharpen Image

Sadece bulanık resimleri netleştirmek için geliştirilen; bu uygulamada sınırlı sayıda araçla, bulanık görüntüleriniz için uygulamada arama yapmanız gerekmeyecek. İşi verimli ve hızlı bir şekilde yapar.

Photo Editor Pro

Google Play Store tarafından önerilen Photo Editor Pro; başlığına rağmen telefonunuz için ücretsiz bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır ama çoğu uygulamada olduğu gibi reklamlar vardır. Neyse ki, fotoğraflarınızı düzenlemek için çok çeşitli araçlara sahip bu uygulamaya ödeme yapmanız gerekmiyor.

Fotogenic

Android ve iOS cihazlarda kullanılabilen Fotogenic, fotoğraflarınızda kullanabileceğiniz çok fazla sayıda araca sahip olduğu düşünüldüğünde, çok yönlü uygulamalardan biridir. Ücretsiz reklam destekli sürümde iyi bir araç seti var ancak ücretli sürümde daha da fazlası mevcut.

PhotoSoft

PhotoSoft, sosyal medyada çok fazla paylaşım yapanlar için sağlam bir seçimdir. Netleştirme araçları, çoğu bulanıklık için yeterince iyi çalışır ve fotoğraflarınız için çeşitli grafik eklemelerden oluşan geniş bir seçim sunar.

Enhance IT

Uygulama, net olmayan resimlerinizi otomatik olarak geliştirmek için bir yapay zeka teknolojisi kullanır. Tek yapmanız gereken netleştirmek istediğiniz görüntüyü seçmek ve gerisini Enhance IT’e bırakmaktır. Bir uygulama içi satın alma işlemine sahip ve ayrıca bugünlerde çoğu uygulamada olduğunu bildiğimiz reklamları da içeriyor. Eski resimlerinizi, düşük çözünürlüklü resimlerinizi, hiçbir sorun yaşamadan iyileştirebilirsiniz.

Enhance Fox

Bu uygulama sayesinde sadece bir dokunuşla kirliliği kaldırabilir, renkleri ayarlayabilir ve rötuş yapabilirsiniz. Resimlerinizi netleştirmek için en iyi uygulamalardan biridir. Arayüz yeni başlayanlar için bile basittir, bu nedenle düzenleme yaparken herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Eski resimlerinizi geliştirmek için de kullanabilirsiniz. Ayrıca bu uygulama, siyah beyaz resimlerinizi renkli hale getirmenizi de sağlar.

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