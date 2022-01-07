En İyi Fotoğraf Netleştirme Uygulamaları

Bugün sizlere en iyi fotoğraf netleştirme uygulamaları hakkında bilgi vereceğiz. Artık herkesin neredeyse fotoğraf makinası olmasa bile cep telefonları var. Fotoğraf çekinmek hem iş olarak yapılmakta hem de zevk amaçlı yapılıyor. Ailenizle, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla bir tane bile olsa fotoğrafınız vardır. Lakin bu fotoğrafların kaliteli olmasını istiyorsak bunun için bazı uygulamalar mevcut.

Cep Telefonları ile Fotoğraf Netleştirmek Mümkün Mü?

Akıllı telefonlarımız sayesinde günlük işlerimizi, konuşmalarımızı ve hatta online toplantılarımızı bile gerçekleştirirken bütün bunların yanı sıra fotoğraflarımızı düzenlemekte mümkün. Geliştirilen yüksek kapasiteli fotoğrafta düzenleme yapma imkânı sunan yazılımlar sayesinde fotoğrafları netleştirmek mümkündür. Çözünürlüğü düşük olduğu için net çıkmayan fotoğraflar üzerinde düzenleme imkânı sunan bazı mobil yani cep telefonları ile kullanım olanağı sağlayan uygulamalar şunlardır;

Fotoğraf Netleştirme Uygulamaları

PicsArt

Mobil uygulamalar arasında yer alan PicsArt iOS ve Android kullanıcıları için fotoğrafta düzenleme ve iyileştirme filtreleri bulundurmaktadır. Fotoğraflarınızın keskinlik, parlaklık, bulanıklık gibi ayarlarını değiştirerek istediğiniz görüntüye ulaşabilirsiniz. Kullanımı oldukça kolay olan bu uygulama eski fotoğrafları netleştirme için de kullanılabilir ve ücretsizdir.

VSCO

Renk ve doku yoğunluğu değiştirebileceğiniz gibi fotoğraflarınıza filtreler de seçebileceğiniz bu uygulama sayesinde netlik elde edebilmeniz mümkün. VSCO uygulaması ücretsiz uygulamalar arasında yer almaktadır.

Snapseed

Google’ın geliştirmiş olduğu bu uygulama sayesinde fotoğraflarınızı kolaylıkla düzenlerken HD filtreler sayesinde de fotoğraflarınızın görüntü kalitesini oldukça arttırabilirsiniz. iOS ve Android kullanıcıları için bu uygulama ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Hipstamatic

Fotoğraflarınızı düzleme imkânı sunan bu uygulama yalnızca iOS kullanıcıları için kullanılabilir durumdadır ve ücretli bir uygulamadır.

Remini

Eski fotoğraflarınızı bulanık görünen güzel anılarınızı içerisinde bulunan yapay zeka sayesinde çok iyi derecede netleştiren programın içinde ücretli kısımları da bulunmaktadır. Sadece fotoğraflar değil isterseniz videolarınızı da netleştiren program çok kullanışlı ve basit bir ara yüze sahiptir. Resim netleştirme programı olarak kullanabileceğiniz uygulama en iyi fotoğraf netleştirme programları arasında yer alıyor.

Eski Fotoğrafları Netleştirmek Mümkün Müdür?

Çok eskiden çekilmiş oldukça bulanık bir fotoğraf için düzenleme yapmak mümkündür. Kullanılacak uygulamalar sayesinde fotoğrafları netleştirmenin yanı sıra yapay zekanın oldukça kesin sonuçlar vermesi sayesinde eski bulanık videoları düzenlemek dahi mümkün hale gelmiştir. Cep telefonları kullanılarak fotoğrafta düzenleme yapmak ve çekilen fotoğrafları netleştirmek için kullanabileceğiniz uygulamalar arasında yer alan “Remini” uygulaması sayesinde düşük çözünürlüğe sahip ve oldukça eski fotoğrafları bile netleştirmeniz mümkün.

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