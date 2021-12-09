Fotoğraftan İnsan ve Nesne Silme Uygulamaları

Bugün sizlere fotoğraftan insan ve nesne silme uygulamalarını göstereceğiz. Günümüzde artık herkesin elinde bir cep telefonu ve fotoğraf makinası bulunmakta. Lakin çekindiğimiz fotoğraflarda belki manzaranız ve yanınızda ki kişi ile çok güzel çıkmış olabilirsiniz. Fakat fotoğrafın arka planında istenmeyen kişiler olabilir bunun için Fotoğraftan insan ve nesne silme işlemini yapmanız gerekmektedir. Bununla alakalı bir çok YouTube kanallarında anlatımlı videolar bulunmaktadır.

Fotoğraftan insan ve nesne silme uygulamaları şunlardır;

Touch Retouch Uygulaması(Ücretli)

Hem İOS hem de Android platformunda mevcut.

Fotoğraftaki birçok nesneyi kolayca kaldırmanızı sağlıyor.

Dört özelliği var. Nesne Kaldırma, Hızlı Onarma, Çizgi Kaldırma ve Klonlama. Bu dört özellik de kendi arasında seçeneklere ayrılıyor.

Ücretli bir uygulama. Ben indirirken fiyatı 13TL idi.

İstenmeyen sivilce ve lekeleri de silebilirsiniz.

Snapseed Uygulaması(Ücretsiz)

Hem İOS hem de Android platformunda mevcut.

Tamamen ücretsiz bir uygulama.

Aslında her telefonda olması gereken bir uygulama diyebilirim. Bununla neler neler yapılıyor bir bilseniz :)

Araçlar- İyileştirme özelliği ile fotoğrafta istenmeyen nesneleri kaldırabilirsiniz. Fotoğraftan bağımsız olan nesneleri daha kolay kaldırabilirsiniz. Bitişikse biraz zorlanabilirsiniz.

Picsart Uygulaması(Ücretsiz)

Hem İOS hem de Android platformunda mevcut.

Ücretsiz bir uygulama. Ancak uygulama içi satın alma var.

Şöyle ki Araçlar- Klonla kısmından ücretsiz bir şekilde nesne kaldırma yapabilirsiniz. Ancak klonla özelliği için olmasını istediğiniz yerden alıp kaldırmak istediğiniz nesneye uygulamanız gerekir. Biraz uğraştırır ancak imkansız değil. :) Yeni güncellemeyle gelen Araçlar-Kaldır özelliği ise ücretli bir özellik. Ancak siz bu özelliği deneyip ekran görüntüsü alırsanız ücretsiz olarak kullanmış olursunuz.

iPhone’da İçin Önerilen Uygulamar

Adobe Photoshop Fix

iPhone’da hangi uygulamaları kullanarak, fotoğraflarınızdan belli kişileri ve objeleri nasıl kaldıracağınızı ve ne tür sonuçlar alacağınızı görmek istiyorsanız, ilk seçenek AdobePhotoshop Fix.

Ücretsiz bir uygulama olan Adobe Photoshop Fix, amatör fotoğrafçıların ya da herhangi bir kullanıcının, uygulama işlevlerini basit bir şekilde kullanarak fotoğraflarda düzenleme yapmasını sağlayan bir araç. Adobe, en sevilen ve en çok istenen fotoğraf düzenleme araçlarını sunduğu Photoshop Fix ile, iPhone kullanıcılarına harika bir deneyim sunuyor. Adobe Photoshop Fix ile iPhone’d fotoğraflardan insan ve obje silmenin adımları ise şu şekilde:

Fotoğraflar uygulamanızdan, düzenleme yapmak istediğiniz dosyayı PhotoShop Fix’e aktarın.

Kalem aracını seçin ve kaldırmak istediğiniz kişi ya da nesnenin etrafını çizin. En iyi sonucu almak için, nesnenin kenarlarında çok küçük bir boşluk bırakabilirsiniz.

Açılır menüden, “Seçim Yap”ı seçerek, az önce oluşturduğunuz ilgili nesne ya da kişinin alanını seçin.

Düzenleme sekmesine gidin ve “doldur”a dokunun. En iyi sonuçları almak için, içeriğe duyarlı seçeneği seçtiğinizden emin olun.

PhotoShop Fix ile, fotoğrafınızdan birini ya da bir nesneyi çıkarmanın adımları işte bu kadar pratik.

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