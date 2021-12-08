Günümüzün en popüler sosyal medya hesaplarından olan Instagram, sevdiklerimiz ve takipçilerimiz ile beraber güzel anlarımızı paylaşmaya yarıyor. Akıllı telefon veya PC üzerinden kullanılan Instagram, ücretsiz bir biçimde hem fotoğraf hem de video paylaşabildiğimiz bir platformdur. Her Instagram kullanıcısı profilinde isim, soyadı, biyografi ve profil resmi kullanarak kendilerini tanıtırlar. Kullanıcıların paylaştığı gönderiler haricinde profil fotoğrafları bulunur. Bu Instagram profil resmi nasıl büyütülür sorusu her kullanıcısın aklında yer eder.

Instagram kullanıcılarının profillerinde yer alan gönderilerin dışında profil fotoğrafı kullanılır. Instagram, diğer sosyal medya platformları gibi kullanıcılara profil fotoğrafı koyma imkanı sunar. Instagram profil resmi büyütme işlemi uygulama üzerinden yapılmaz. Instagram, kullanıcı hesaplarında yer alan profil fotoğrafını yuvarlak bir çerçeve içinde tutar. Bu kısımda fotoğraf büyütme işlemi yapılamaz.

Ancak çeşitli uygulamalar ve internet siteleri üzerinden büyütülmeyen profil fotoğraflarını büyüterek görebilirsiniz. Bu program ve uygulamaları kullanarak farklı hesapların profil fotoğraflarının büyük hallerini görmek için uygulama ve internet sitelerini kullanabilirsiniz.

iOS ve Android Telefonlarda Profil Resmi Büyütme Nasıl Yapılır?

Ancak çeşitli uygulamalar ve internet siteleri üzerinden büyütülmeyen profil fotoğraflarını büyüterek görebilirsiniz. Bu program ve uygulamaları kullanarak farklı hesapların profil fotoğraflarının büyük hallerini görmek için uygulama ve internet sitelerini kullanabilirsiniz.

Kullanıcıların sıklıkla ihtiyaç duyduğu bir durum olan Instagram PP büyütme işlemi için farklı cep telefonu uygulamaları geliştirilmiştir.

App Store ve Google Play gibi uygulama marketlerinde farklı PP büyütme uygulamaları bulabilirsiniz. Tablet ve akıllı telefonlar ile birlikte kullanılabilen bu uygulamaların bir kısmı ücretsiz olurken bazıları içi ücret ödenmesi gerekebilir.

Uygulama üzerinden PP’sini büyütmek istediğiniz hesabın kullanıcı adını yazarak profil fotoğrafının büyük halini görebilirsiniz.

Bilgisayardan Profil Resmi Nasıl Büyütülür?

Akıllı telefon ve tablet uygulamaları ile uğraşmak istemeyenler bilgisayar üzerinden Instagram PP büyütme işlemi yapabilir. Bilgisayar üzerinden profil büyütmenin iki yöntemi bulunur.

İlk yöntem; internet sitelerini kullanarak Instagram profil fotoğrafını büyütmektir. Telefon ve tablet uygulamalarına benzer bir altyapıya sahip PP büyütme sitelerini arama motorları üzerinden ulaşabilirsiniz. Profil fotoğrafı büyütme sitelerinde yer alan arama kısmına fotoğrafını büyütmek istediğiniz kullanıcı hesabını yazarak işlemi yapabilirsiniz.

İkinci yöntem; büyütme işlemi, ayrı bir program veya internet sitesi gerektirmeden internet tarayıcısı üzerinden yapılır. Tarayıcı üzerinden Instagram’a giriş yaparak profil fotoğrafını büyütmek istediğiniz hesabını açın. Aynı anda CTRL ve U tuşuna basın. Tuşa bastıktan sonra açılan kaynak kodlarına erişeceksiniz. Kaynak kodlarını filtrelemek için CTRL ve F tuşlarına basarak arama ekranını açın. Arama kısmına JPEG yazarak fotoğraf kaynak kodunu bulun. Arama sonucunu kopyalayarak yeni sekme açarak link kısmına yapıştırın. Görmek istediğiniz hesabın profil fotoğrafının büyük hali yeni sekmede görünür.

Özellikle birçok insan, Instagram üzerinden profil fotoğrafını büyütürsem karşı tarafa bildirim gider mi korkusu yaşıyor. Eğer bu işlemi yaparsanız, Instagram profil fotoğrafını büyütmek istediğiniz kullanıcıya herhangi bir bildirim gitmemektedir.

Ayrıca bkz: Instagram Video Yükleme Sorunu Nasıl Düzeltilir?