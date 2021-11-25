Instagram Video Yükleme Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Hemen hemen her insan saatlerce Instagram’da vakit geçiyor. Bazen video izliyoruz, bazen de kendi anılarımızı paylaşmak istiyoruz. Instagram her konudan bize kolaylık sağlasa da bazen sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bu sorunlardan en çok karşılaşılanı Instagram video yükleme sorunu olarak karşımıza çıkıyor.

Instagram’a herhangi bir video yüklemek istediğiniz sırada Video aktarılırken bir sorun oluştu ya da Instagram video yükleme sorunu gibi hata mesajları ile karşılaşabiliyoruz. Birçok kullanıcı bu sorunların üstesinden nasıl geleceğini bilmiyor. Bu yazımızda, sizlere bu sorunla karşılaştığınız zamanda işinize yarayacak bilgiler vereceğiz.

Instagram’a Video Yükleme Sorunu Neden Olur?

Bu sorunun oluşmasında birkaç farklı etken olabilir. İlk etken, yüklemek istediğiniz videonun formatı ile alakalı olabilir. Bir diğeri ise uygulama belleğinin dolu olması olabilir. Örneğin, Instagram’da bir video paylaşmak istiyorsunuz ve her şeyi ayarladınız. Süresi, editi vb. fakat videoyu hala paylaşamıyorsunuz. Bu durumla ile karşılaşırsanız, bakacağınız ile yer telefon belleği olmadır. Telefon belleğinin yetersiz olması video yüklerken sizlere sorun çıkartır.

Instagram üzerinde yaptığınız gönderi, hikaye ve canlı yayınlar telefon belleğinde yer kaplıyor. Bunun sebebi, Instagram yaptığınız her işlemi saklıyor olmasıdır. Telefonunuzun hafızası azaldıkça, sizin video ve fotoğraf paylaşmanıza engel oluyor. Ayrıca, internet bağlantınız video yüklerken sorun yaratabilir. Bunun için kaliteli bir internete sahip olduğunuzdan emin olmalısınız.

Instagram Video Yükleme Sorunu Çözümü

Birçok akıllı telefon markası olmasına rağmen, en çok iOS ve Android işletim sistemine sahip telefonlar kullanılıyor. Bunun için sizlere hem iOS hem de Android işletim sistemine sahip telefonlar için çözümleri anlatacağız.

Android Telefonlar

İlk olarak telefon hafızanın da yer kaplayan video ve resimlerden kurtulmanız gerekiyor. Daha sonra Uygulamalar kısmına gelin Instagram kısmını seçin Depolama> Verileri Sil seçeneğini seçin. Son olarak ise Instagram’ı yeniden açıp kolayca istediğiniz videoyu paylaşabilirsiniz.

iPhone Telefonlar

Android telefonlarda olduğunu gibi burada da yer kaplayan resim ve videoları temizlemeniz gerekiyor. Ardından ise Ayarlar kısmına gelin Genel >Saklama Alanı> icloud Kullanımı>Alanı Yönet ve son olarak ise Instagram’ı sil kısmını seçmeniz gerekmektedir. Son olarak Instagram’ı tekrardan yüklediğinizde hiçbir sorun ile karşılaşmayacaksınız.

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