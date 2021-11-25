Herhangi bir ünlü kişi, tanıdığımız veya takip ettiğimiz kişilerin yorumlarını ve gönderi kısmındaki açıklamaları alıntı yaparak paylaşmak isteyebilir. Film önerisi, şarkı veya herhangi bir bilgiyi de yorum veya gönderiden kopyalayıp aramak izlemek isteyebiliriz. Tüm bunları gerçekleştirmek için Instagram yazı kopyalama nasıl yapılır bilmek zorundayız.

İnternet tarayıcısından girdiğimiz zaman bu işlemi yapmak oldukça kolay ancak telefon üzerinden bu işlemi yapmak biraz zor görünebilir. Telefon üzerinden başkalarının paylaşımlarını, yorumlarını, altyazılarını ve biyografilerini kopyalamak zahmetli olabilir.

Akıllı telefon üzerinden kullanılan uygulamalara belli kısıtlamalar gelse de, birçok program ve uygulama ile bu kısıtlamalar kalkabiliyor.

Instagram’dan Yazı Kopyalama Yöntemleri Neler?

Web Tarayıcısında Instagram Açma

Instagram kopyalamak istediğiniz paylaşımın sağ kısmında üç nokta kısmına dokunup, açılan menüden bağlantı kopyala dedikte sonra. Telefonun web tarayıcısını açıp, kopyalanan linki buraya yapıştırıyoruz. Yazının üzerinde parmağımı basılı tuttuktan sonra dilediğimiz yazı ve alanları seçebiliyoruz.

Uygulama Kullanarak Instagram’dan Yazı Kopyalama

Instagram üzerinden bir şeyler kopyalamak için akla gelen ilk uygulama Unversal Copy uygulamasıdır. Google Play üzerinde bulunan uygulama sayesinde, Instagram yazılarını rahatlıkla kopyalayabilirsiniz. Bu işlemi yapabilmek için aşağıdaki yolu izleyebilirsiniz.

Google Play Store Unversal Copy uygulamasını indirin.

Programı kurduktan sonra programı açın.

Programın üst kısmında ilk menüden erişim izni verin.

Erişim izni verildikten sonra dilediğiniz uygulamaya ( Instagram veya kopyalama izin vermeyen) gidin.

Paylaşımı açın veya ana sayfada üst bildirim çubuğunu aşağı indirin.

Artık dilediğiniz yazıyı kopyalama yapıştır yapabilirsiniz.

Instagram üzerinde herhangi bir yazı kopyalamanın en kolay yolu, bilgisayar üzerinden Instagram’a giriş yapmaktır. Eğer Instagram hesabınıza bilgisayar üzerinden giriyorsanız, istediğiniz yazıyı kopyalayabilirsiniz. Tüm bu işlemleri bilgisayar üzerinden yaparken ekstra bir uygulama kullanmanıza gerek yok. Sadece kopyalamak istediğiniz yeri seçip, kopyalamanız yeterli olacaktır.

Ayrıca bkz: Instagram Durduruldu Hatası Çözümü