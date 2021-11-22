Instagram Durduruldu Hatası Çözümü

Günümüzün popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram kullanıcıların sık sık karşılaştığı Instagram durduruldu hatası. Bugün Sizlere Instagram durduruldu hatasının çözüm yollarını inceleyeceğiz.

Bu hata, telefon önbelleğinin yetersizliğinden ya da bir güncellemenin yapılmamış olmasından ortaya çıkar. Telefonun önbelleğini fazla kullanan uygulamalardan dolayı diğer bazı uygulamalar düzgün çalışmaz. Bu durum Instagram gibi uygulamaları doğrudan etkiler. Yani “Instagram durduruldu hatası” genellikle önbellek kaynaklıdır.

Hata Neden Oluşur?

Telefonun önbelleğinin yetersiz olması: Her gün açığa çıkan ya da geliştirilen belki yüzlerce belki de binlerce uygulama vardır. Bu uygulamalar her kullanıcı için ilgi çekicidir. Telefonun arka planında önbelleği zorlayacak düzeyde fazla uygulamanın yer alması Instagram’ın çalışma hızını ve performansını büyük ölçüde etkilemektedir. Instagram durduruldu hatasının açığa çıkmasına yol açacaktır.

Instagram güncellemesi: Uygulamaların geliştirilmesi, değiştirilmesi ya da mevcut hataların giderilmesi gibi sebeplerden dolayı belli periyotlarda geliştiriciler tarafından güncellemeler getirilmektedir. Instagram’a güncelleme geldiğinde güncellememeniz durumunda çalışmasında çeşitli aksaklıklar meydana gelecektir.

Çözümü

Hatayı aldığınız anda Instagramı kapatın

Ön belleği temizlemek adına arka planda açmış olduğunuz uygulamaları kapatın. Eğer cihazınız iPhone ise bu işlemi peşi peşi sıra home tuşuna basarak uygulamaları yukaru sürükleyebilirsiniz. Eğer Android cihazınız var ise geri tuşuna basarak bunu sağlayabilirsiniz.

Arka plandaki uygulamaları kapatma konusunda bir problem yaşadıysanız telefonu tamamen kapatmanızı tavsiye edebiliriz.

Eğer yukarıdaki çözümler işe yaramaz ise şu adımları izleyin;

Telefondaki Uygulamaları Güncel Tutmak : Google Play güncellemeleri yapılmadığı vakit uygulamalar Instagram durduruldu hatasına neden olabilmektedir. Bundan dolayı telefondaki uygulamaların güncel durumda olmasında büyük bir fayda var.

: Google Play güncellemeleri yapılmadığı vakit uygulamalar Instagram durduruldu hatasına neden olabilmektedir. Bundan dolayı telefondaki uygulamaların güncel durumda olmasında büyük bir fayda var. Uygulama tercilerini sıfırlamak : Ayarlar kısmından uygulamalar seçilir ve sonrasında uygulamaları yönet seçeneği seçilir. Bu ekranda sağ üst köşede yer alan üç noktanın bulunduğu alanda yer alan uygulama tercihlerini sıfırla başlığı seçilir. ‘Uygulamaları sıfırla’ denilerek yapılmakta olan işlem tamamlanır.

: Ayarlar kısmından uygulamalar seçilir ve sonrasında uygulamaları yönet seçeneği seçilir. Bu ekranda sağ üst köşede yer alan üç noktanın bulunduğu alanda yer alan uygulama tercihlerini sıfırla başlığı seçilir. ‘Uygulamaları sıfırla’ denilerek yapılmakta olan işlem tamamlanır. İnstagram Uygulamasını kaldırıp tekrar yüklemek: Yapılan tüm işlemlere rağmen Instagram durduruldu hatası ile karşılaşmanız durumunda yapılabilecek bir alternatif işlem daha bulunuyor. Bunun için uygulamayı telefondan tamamıyla kaldırıp tekrar yükle yapmak gerekir. Bunun yapılabilmesi için ise ilk olarak yine” Ayarlar” bölümünden “Uygulamalar”, uygulama ayarları veya ‘apps’ seçeneklerinden cihazınızda yer alanı seçilir. Sonrasında “uygulamaları yönet” seçeneğine basılır ve buradan Instagram uygulaması bulunarak seçilir. Sonrasında ilk önce programı durmaya zorla seçeneği seçilir. Ardından verileri temizle seçeneği üzerinden ‘tüm verileri temizle’ seçilir. Tüm verileri temizleme işleminin sonrasında ise uygulama cihazdan kaldırılır. Instagram uygulamasını kaldırma işleminden sonra Google Play Store üzerinden Instagram uygulaması tekrar telefona yüklenir ve böylece sorun çözülmüş olur.

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