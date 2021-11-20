Instagram 10 yıldır hayatımızda büyük bir kaplıyor. Sevenlerimiz ile heyecanlarımızı, sevinçlerimizi ve anılarımızı paylaşıyoruz. Hem fotoğraf hem de video ile anlık halimizi paylaşabiliyoruz. Durum böyle olunca hemen hemen herkesin bir Instagram hesabı oldu. Ünlü şarkıcılar, futbolcular, aktörler ve siyasetçilerin milyon sayıda takipçiye ulaşan hesapları oldu. Böylece bu insanlar, büyük kitleler ile iletişim kurabiliyor ve onlardan etkileşim alabiliyor. Peki hiç merak ettiniz mi? En çok takipçi sayısına ulaşan hesap hangisi? En çok takipçisi olan Instagram hesapları neler? Gelin en çok takipçiye sahip 10 hesaba beraber bakalım.

Cristiano Ronaldo

Dünyanın en iyi futbolcularından birisi olarak görülen Ronaldo, futbol hayatını bitirmeden adını efsaneler arasına yazdırdı. Ayrıca Ronaldo, futbolda ne kadar zirveye oynuyorsa, Instagram’da da o kadar zirveye oynuyor. 386 milyon takipçiye sahip olan Ronaldo, bu konuda da zirvede yer alıyor.

Leo Messi

Yeşil sahalarda Ronaldo ile olan rekabetini sosyal medyaya taşıyan Messi, Ronaldo ile arasında yakın bir takipçi sayısı olmasına rağmen bir tık geride. Arjantinli yıldız Messi, PSG takımı transferi ile sosyal medyada büyük bir etkileşim almıştı. Messi’nin Instagram hesabında 283 milyon takipçi bulunuyor.

Kylie Jenner

Amerikalı genç manken Kylie Jenner, güzelliği ile ön plana çıkıyor. 24 yaşındaki Kylie Jenner, birçok TV şovunda da yer alıyor. Kylie Jenner, Instagram’da 282 milyon takipçi ile ilk 3’te yer alıyor.

The Rock

Dwayne Johnson, bilinen adıyla The Rock, izlediğimiz birçok aksiyon filminde başrol oyuncusu olarak yer alıyor. Eski profesyonel güreşçi ve Amerikan futbolu oyuncusu olan Dwayne Johnson, oldukça esprili bir yapıya sahip. Gerek film hayranları gerekse güreş zamanından kalan hayranları, Instagram hesabının büyük bölümünü oluşturuyor. Ayrıca komik bir yapıya sahip olan The Rock, Instagram hesabında yaptığı komik paylaşımlarla bunu belli ediyor. Dwayne Johnson’ın Instagram’da 279 milyon takipçisi bulunuyor.

Ariana Grande

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu olan Ariana Grande, birçok bestesi ile listelerde her zaman üst sıralarda yer alıyor. 28 yaşında olan şarkıcı, Instagram hesabını da aktif bir şekilde kullanmaya gayret ediyor. Ariana Grande’nin Instagram’da takipçi sayısı 277 milyona ulaştı.

Selena Gomez

Selena Gomez, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu olarak kariyerine devam ediyor. Waverly Büyücüleri ile hafızalara kazınan Selena Gomez, bu karakterle bir de Emmy ödülü kazanmıştır. Selena Gomez’in Instagram takipçi sayısı ise 273 milyondur.

Kim Kardashian

41 yaşındaki Kim Kardashian, dünyanın en zengin kadınları arasında yer alıyor. Gezmeyi ve tatil yapmayı çok seven Kim, bu görüntüleri Instagram hesabında çokça paylaşıyor. Kim Kardashian’ın Instagram hesabında 264 milyon takipçi bulunuyor.

Beyonce

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu olan Beyonce, 1990’ların başında ünlenmeye başladı. Şarkıları ile listeleri alt üst eden Beyonce, Instagram’ıda aktif olarak kullanıyor. Instagram takipçi sayısı 219 milyon olan Beyonce, her gün bu sayıyı artırmaya devam ediyor.

Justin Bieber

Kanadalı pop sanatçısı Justin Bieber, yaptığı hareketler ile her zaman gündem olmuştur. En son, konserinde başörtüsü ile çıkan Justin Bieber, uzun süre gündem olmuştu. 27 yaşındaki Justin, Instagram hesabını da aktif olarak kullanıyor. Justin Bieber’ın Instagram’da 204 milyon takipçisi bulunuyor.

Kendall Jenner

Kardeşi Kylie Jenner gibi manken olan Kendall Jenner, bir çok reality şovda yer aldı. 26 yaşındaki Kendall Jenner, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Kendall Jenner’ın Instagram takipçi sayısı ise 200 milyon.

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