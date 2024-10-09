Sosyal medya platformlarından biri olan Discord uygulaması bugün (9 Ekim 2024) mahkeme kararıyla kapatıldı. Discord uygulamasını kullanan pek çok kişi de bu uygulamanın yerine geçebilecek bir platform aramaya başladı. Biz de, siz Cepkolik okurları için en iyi ücretsiz Discord alternatifi uygulamalar listesi oluşturduk. İşte ayrıntılar…

Discord Neden Kapatıldı?

Son dönemde Discord ve Telegram gibi uygulamaların, bazı kötü niyetli kişilerce suç teşkil edecek eylemleri (taciz, kötü amaçlı kullanım gibi) gerçekleştirebildiği bir platform haline geldiği söylenmekte idi. Bu gibi olumsuz durumların engellenebilmesi için Ulaştırma Bakanlığı Discord’dan veri paylaşımı talep etti. Ancak Discord bu talebi geri çevirince, uygulama erişime kapatıldı.

En güncel sosyal medya haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Discord, uygulama politikası gereği veri paylaşımı yapamayacağını belirtti. Zaten kötü niyetli kişilerin bu uygulama üzerinde örgütlenmesinin de sebebi veri paylaşımının olmayışı idi. Discord uygulaması oyun grupları, sosyal amaçlı grupların da en çok kullandığı platformlardan biri idi. Erişimin engellenmesi kararı kötü niyetli olmayan Discord kullanıcıları için oldukça üzücü oldu.

Discord’un kapatılması ile birlikte bu sosyal medyayı kullananlar alternatif bir platform arayışı içerisine girdiler. Biz de sizler için ücretsiz Discord alternatifi uygulamaları derledik. Discord yerine ne kullanabilirim, diye araştıranlar için işte o uygulamalar…

En İyi Ücretsiz Discord Alternatifi Uygulamalar

Discord yerine kullanılabilecek uygulamalar:

1- StoryPrompt

Video odaklı bir sosyal medya platformu olan StoryPrompt kapsamında farklı grup ya da bireyler asenkron video mesajları gönderebiliyor. Zaman farkı olmadan iletişim kurma imkanı sunan StoryPrompt ücretsiz bir uygulama ancak gelişmiş özellikler için ücretli planlar da bulunuyor.

2- Slack

Slack, Discord’dan biraz daha profesyonel gruplar bir ortam olsa da yine de bu uygulamanın yerine kullanılabilir. Kanal bazlı iletişim olanağı sunan Slack, özellikle iş yerleri için oldukça ideal; kolaylıkla dosya paylaşımı ya da bildirim kontrolleri yapılabilir. Uygulama kapsamında video ve sesli görüşme imkanı da mevcut ve ücretsiz. Bununla birlikte gelişmiş özellikler için ücretli planlar da bulunmakta.

3- TeamSpeak

TeamSpeak, oyuncular ve e-spor severlerin en çok kullandıkları uygulamalardan biri ve Discord yerine kullanılabilir. Sesli iletişim özelliği ile ön plana çıkan uygulama ücretsiz ve ücretli opsiyonları da mevcut.

4- Chanty

Chanty, Discord’dan daha verimli bir platform denilebilir. Chanty daha çok uzaktan çalışan gruplar için oluşturulmuş ve ekran paylaşımı, 4K video konferans, görev yönetimi gibi gelişmiş özelliklere sahip. Ücretsiz bir uygulama olan Chanty’nin gelişmiş özellikler için ücretli planları da bulunuyor.

5 – Mumble

Mumble ise daha çok sesli görüşme üzerine odaklanmış açık kaynaklı bir sosyal medya platformudur. Büyük gruplarla sesli iletişim yapılabilmektedir. Discord’dan daha çok özelleştirme ve güvenlik imkanı sunmaktadır. Uygulama tamamen ücretsizdir.

6 – Skype

Skype hem video hem de sesli görüşme olanağı sunan Discord alternatifi bir uygulamadır. Grup sohbetleri için ideal bir uygulama olan Discord, 99 kişiden daha az gruplar için uygun bir sosyal medya uygulamasıdır ve tamamen ücretsizdir.

7 – Microsoft Teams

İş yeri ve eğitim alanları için tasarlanmış olan Microsoft Teams ile proje yönetimi ve dosya paylaşımı yapılabilmektedir. Daha kurumsal oluşu ile Discord’dan ayrılsa da yine de Discord yerine kullanılabilen bir uygulamadır. Uygulama ücretsizdir ancak bazı gelişmiş özellikler için ücretli planları mevcuttur.

8 – Telegram

Discord alternatifi ücretsiz sosyal medya platformlarından biri de Telegram’dır. Telegram gizlilik odaklı bir mesajlaşma platformu olarak faaliyet göstermektedir. Büyük gruplarla (200 bin kişiye kadar) mesajlaşma imkanı ve 4 GB’a kadar dosya paylaşımı olanağı sunan platformda mesajları otomatik olarak yok etme özelliği de bulunmaktadır.

9- Steam Chat

Steam Chat daha çok oyun severler için tasarlanmış, sesli ve yazılı iletişim imkanı sunan bir platformdur. Uygulama tamamen ücretsizdir.

10- Flock

İş yerinde iletişim ve iş birliği için tasarlanan Flock, kanal tabanlı iletişim imkanı sunmaktadır. Uygulama kapsamında hem özel hem de halka açık kanal yönetimi, iş akışı düzenleme ve benzeri gibi işler yapılabilir. Video ve sesli arama imkanı olan uygulama ücretsiz olup gelişmiş özellikler için ücretli planlar mevcuttur.