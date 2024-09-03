Elon Musk sosyal medya platformu Twitter’ı tabiri caizse baştan aşağı değiştiriyor. Bilindiği üzere öncelikle platformun adı değişti ve X oldu. Akabinde kullanımda bazı farklılıklar gerçekleştirildi ve şimdi ise X sosyal medya platformu farklı bir boyuta geçiyor. Dünya çapında en çok kullanıcısı bulunan platformlarda biri olan X artık TV kullanıcılarının da kullanımına sunuluyor. Şimdilik, Google Play, LG uygulama mağazası ve Amazon aracılığı ile X televizyona geldi, X TV uygulaması çıktı. İşte ayrıntılar…

X Televizyona Geldi, X TV Uygulaması Çıktı!

Vizyoner girişimleri ile ön plana çıkan Elon Musk, X sosyal medya uygulaması üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Twitter isminin değişip X olmasının ardından şimdi de X televizyona geldi. Android platformlarda indirilmeye hazır olan X TV; Amazon App Store, LG App Store ve Google Play’de kullanıma sunulmuş durumda.

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X TV uygulamasının piyasaya sürüldüğü tarihler, platforma göre değişkenlik gösterebilmekte. Örneğin Amazon App Store’da geçtiğimiz Temmuz ayında yayına açıldığı görünen X platformu, LG App Store’da 29 Ağustos’ta yayına başlamış görünmekte.

Android platformlar için hali hazırda yayında olan X TV uygulaması Youtube rakibi olarak görülmekte. X TV’de, Youtube’a göre daha tartışmalı yayınların yer alması bekleniyor. Bununla birlikte daha düşük kalitede reklamların olacağı düşünülüyor. Bu kapsamda Linda Yaccarino, X CEO’su, daha evvel platformun özellikle de ilk zamanlarında reklamsız sunulacağını deklare etmişti.

Youtube’a Rakip Geliyor: X TV!

Reklamsız bir platform kullanıcının oldukça ilgisini çekecektir ve dolayısıyla Youtube platformuna ciddi bir rakip geliyor denilebilir. X TV, özellikle ilk zamanlarında yani tutundurma sürecinde herhangi bir kar sağlama amacı içerisinde değil. Ancak bu gibi platformların da karı elbette reklam gelirlerinden oluyor. Yani başlarda olmasa da ilerleyen süreçte platformda reklam yer alması bekleniyor.

Youtube’un açıkladığı 2024 ilk 6 aylık finansal verilere göre 15,5 milyar dolarlık reklam geliri elde ettiği bilinmekte. Bu rakam geçtiğimiz yıl, 31,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. İleride sağlayacağı karlar bakımından X TV’nin şimdilik sağlam bir şekilde tutunmaya ihtiyacı var gibi görünmekte. Youtube ise sıkı bir rakip kazanıyor diyebiliriz.

Google Play Store’da X TV şu şekilde tanımlanmış durumda: “X uygulaması, herkes için güvenilir bir küresel dijital meydandır, şimdi TV’nizde! Size X dünyasını yeni bir deneyim olarak sunuyoruz ve bu eşsiz ve ilgi çekici içeriği oturma odanıza getiriyoruz.” X TV, izleyiciler için farklı ve zengin içerikleri ile ön plana çıkan yepyeni bir platform olarak sunuluyor. Bakalım platformun ilerleyişi nasıl olacak.