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E-mail izleme hizmeti olan Mailsuit, Google Play Store’da 1500 uygulamanın yorumlarını karşılaştırarak, küresel çapta revaçta olan uygulamaları listeledi. Araştırma sonucunda en çok sevilen ve en sevilmeyen uygulamalar belli oldu. Global çapta en sevilen sosyal medya uygulaması TikTok olurken, en sevilmeyen uygulama ise Facebook olarak açıklandı. İşte raporun detayları…

Global Çapta En Sevilen Sosyal Medya Uygulaması TikTok Oldu

Mailsuite araştırma sonucunda en yüksek puanı alan uygulama TikTok oldu. TikTok 30 ülkede birinci sırada yer alarak en sevilen uygulama oldu. Puanlara bakıldığında Facebook ise 39 ülkede en düşük puanı aldı ve en sevilmeyen sosyal medya uygulaması olarak kayıtlara geçti. Facebook’tan sonra en sevilmeyen uygulama ise 30 ülkede en düşük puan alan Reddit platformu oldu.

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Türkiye’de en sevilmeyen sosyal medya uygulaması X olurken, en sevilen uygulama ise pek çok ülkedeki gibi TikTok oldu. Meta çatısı altında bulunan Instagram ve Threads de en beğenilmeyen ilk beş uygulama arasına girdi. Facebook’un en az puan aldığı, en sevilmediği ülke ise Güney Amerika oldu. Görünüşe göre Güney Amerikalı’lar Facebook’tan nefret ediyor. Araştırma kapsamında yalnızca 4 ülkenin en sevmediği uygulama Facebook dışında bir platform oldu.

Küresel çapta en sevilmeyen üçüncü uygulama ise eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu oldu. Avrupa ülkelerinde genel olarak en sevilmeyen platform Reddit, şeklinde gerçekleşti. Bu kapsamda İsveç, Fransa, Almanya’nın da içinde bulunduğu 30 ülke Reddit’e en az puanı verdi.

TikTok Instagramı Geride Bıraktı

Listenin en sevileni, zirvedeki ismi TikTok 30 ülkeden en yüksek puanı almayı başardı. TikTok 2018 ve 2022 yılları arasında global çapta en popüler uygulama olarak öne çıkmış ancak geçtiğiz sene tahtını Meta’nın Instagram’ına kaptırmıştı. 2023 yılında Instagram 770 milyona yakın indirme sayısına ulaşırken TikTok indirme sayısı ise 733 milyon seviyelerinde kalmıştı.

Instagram son dönemde algoritmasını değiştirerek reels videolarını ön plana çıkardı. Aslında bunun esas sebebi TikTok’la olan yarışıydı. TikTok’un kısa videoları dünya çapında tutulunca Instagram da reelse ağırlık verdi. Geçtiğimiz yıl indirme sayısı bakımından TikTok’u geçse de Mailsuite verilerinde yer aldığı üzere en sevilen uygulama olamadı. Instagram toplam 9 ülkede en yüksek puanı alan uygulama olarak kayıtlara geçti.