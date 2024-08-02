ETİD (Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Instagram’ın kapatılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre Instagram’ın kapatılması e-ticarete büyük zarar verebilir. Instagram neden kapatıldı, ne zaman açılır, e-ticarete nasıl zararı dokunur gibi soruların cevaplarına bakalım…

Instagram’ın Kapatılması E-Ticarete Büyük Zarar Verebilir

2 Ağustos (bugün) sabah saatlerinde Türkiye’nin en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram’a erişim sağlanamadı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı ve Instagram üzerinden kazanç sağlayan binlerce kişi, bu erişim sorununa anlam veremedi. Sonrasında BTK’nın yaptığı açıklamayla Instagram’a erişimin kısıtlandığı haberi yayıldı.

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Peki Instagram neden kapatıldı? Instagram uygulamasının neden kapatıldığına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan sosyal medya platformu X’te bir açıklama yaptı. Bakan yardımcısının aktardığı üzere Meta, batılı ülkelerin hassasiyetlerine saygı gösterdiği gibi Türkiye’nin hassasiyetlerine saygı göstermiyor. Bundan dolayı da uygulamaya erişim kısıtlanmış durumda. Bahse konu sosyal medya açıklamasını aşağıdan okuyabilirsiniz:

Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz.



Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz.



Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları… — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) August 2, 2024

Instagram Ne Zaman Açılacak?

Instagram’ın ne zaman açılacağına yönelik şimdilik herhangi bir açıklama bulunmuyor. Meta ile Türkiye arasında uzlaşma sağlandıktan sonra açılması beklenmekte. Bununla birlikte bu erişim yasağından binlerce kişinin olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz.

Instagram’ın kapatılması özellikle de işini bu mecrada yapan, bu sosyal medya aracılığıyla kazanç sağlayan bireyler için oldukça yıpratıcı bir gelişme oldu. Emre Ekmekçi’nin yaptığı açıklamaya göre ilgili uygulamanın kapatılması e-ticarete günde 1,9 milyar liralık kayıp demek. Ekmekçi açıklamasında günlük e – ticaret hacminin yüzde 10’luk kısmının sosyal medya üzerinden gerçekleştiğini aktardı.

Günlük 1,9 Milyar Lira Zarar!

Influencerların oluşturduğu trafiğin e-ticarette oldukça önemli olduğunu söyleyen Emre Ekmekçi, bu trafikle birlikte günlük 2 milyara yakın e-ticaret hacminin olumsuz etkilenebileceğini aktardı.

Instagram’ın açılmadığı koşulda bu hacmin tamamen yok olmayacağını ancak başka bir platforma kayabileceğini belirten Ekmekçi, Instagram’ın kendileri için oldukça önemli olduğunu söyledi. Instagram’da hatırı sayılır miktarda ekonomi döndüğünü dile getiren Emre Ekmekçi, platformda farklı iş modelleri ve yatırımları olduğunu söyleyerek, kapatılma kararının olumlu sonuçlar doğurmayacağını söyledi.