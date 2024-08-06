Instagram Ne Zaman Açılacak, Adalet Bakanı’ndan Açıklama Var!

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde sosyal medya uygulaması Instagram’a erişim yasağı getirildi. İfade özgürlüğünün kısıtlanması sebep gösterilerek gerçekleştirilen bu kapatma olayı pek çok Instagram kullanıcısını üzdü. Ülkemizdeki milyonlarca Instagram kullanıcısı, erişim engelinin kaldırılmasını bekliyor. Instagram ne zaman açılacak sorularına cevap olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama geldi. İşte ayrıntılar…

Adalet Bakanı Açıklama Yaptı, Instagram Ne Zaman Açılacak?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Instagram’ın kapatılması konusunda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Tunç, Instagram’ın savunma yapacağını açıkladı. Bakan Tunç açıklamasında bazı suçlarda (çocuk istismarı, Atatürk’e karşı işlenen suçlar, yasa dışı bahis ve benzeri gibi) yayın yasağı koyma görevinin BTK’ya (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ait olduğunu belirterek, yayın yasağı alan kurumun BTK olduğunu ve yasağın gerekçelerini Instagram’a bildirildiğini deklare etti.

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Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğuna vurgu yapan Bakan Tunç, herkesin bu ülkenin yasalarına uyma zorunluluğu olduğunu, hiçbir kuruluşun bir ayrıcalığı olmadığını belirtti. Ülkemizde yayın yapan sosyal medya kuruluşlarının da kanunlara uymak zorunda olduklarını aktaran Tunç, İsmail Haniye’ye yapılan destek mesajlarının kısıtlanması ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

Haniye’nin öldürülmesi sonrasında başsağlığı paylaşımlarına engel getirildiğini aktaran Tunç bu yaptırımın basın özgürlüğüne aykırı olduğunu deklare etti. Instagram’ın bazı mesajlara izin verip bazılarına vermediğini söyleyen Tunç, böyle bir özgülük anlayışının olamayacağını söyledi. Basın özgürlüğüne inananlar olarak bu paylaşımlara engel getirilmesine karşı çıkmak gerektiğini belirten Yılmaz Tunç, Instagram’ın TC vatandaşlarının hassasiyetlerine saygı duyması gerektiğinin altını çizdi.

Instagram Açılıyor mu?

Instagram bir sosyal medya uygulaması olmasının yanı sıra aynı zamanda e-ticaret araçlarından biri haline geldi. Pek çok kişi bu uygulama aracılığı ile kazanç sağlamakta. Dolayısıyla bir nevi insanların kazanç kapısı da kapanmış oldu. Tüm bunlardan dolayı Instagram’a erişim yasağı getirilmesine karşı durdurma davası açıldı. Bakan Tunç’un belirttiği üzere bu kapsamda Instagram savunmasını yargıya sunacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kapatma kararına karşı davalar açıldığını ve bu konunun yargıya intikal ettiğini söyledi. Söz konusu davaların birleştirileceğini ve erişim engelinin hangi gerekçe ile verildiğine yönelik açıklama yapılacağını belirten Tunç, akabinde ise yargının en doğru kararı vereceğini deklare etti.