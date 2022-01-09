En İyi Siyah Beyaz Fotoğraf Uygulamaları

Bugün sizlere en iyi siyah beyaz fotoğraf uygulamaları nelerdir bahsedeceğiz. Fotoğraf makinesinin ilk çıktığı zamanlar fotoğraflar siyah beyazdı. Teknolojinin gelişmesiyle beraber günümüzde fotoğraflar şuan ki renkli halini aldı. Tabi ki şuan da herkes renkli olan fotoğraf modelini kullanıyor ama, bazen bazı fotoğraflarımızın siyah beyaz hali daha hoş ve ilgi çekici duruyor bunun için bazı uygulamalar mevcut.

Sizler için hazırladığımız Siyah Beyaz Fotoğraf Uygulamaları;

Lenka



Lenka, hem Android hem de iOS’te mevcut, tek renkli fotoğrafçılık için geliştirilen bir kamera uygulaması. Lenka’yı ilginç yapan şey, post işleme işlevleri sunmaması ve cihazınızda sadece ana kamerayı kullanması. Bunlar ilk bakışta sınırlamalar gibi görünse de, Lenka’nın temel konseptine mükemmel şekilde uyuyor. Buradaki fikir, görüleni doğrudan siyah beyaz kare olarak yakalamak. Eski fotoğrafları düzenlemek, renkli fotoğrafları dönüştürmek veya selfie çekmek söz konusu değil; sadece siyah beyaz çekim var. Yine de Lenka size parlaklık, odaklanma, kontrast ve hatta soluk renk tonunu kontrol etmek gibi özgürlükler sunuyor.

Hypocam

Hypocam, siyah beyaz fotoğrafçılık için mükemmel bir uygulama. Şık arayüzü ve düzenleme menüleri içeriyor. İlk bakışta Hypocam biraz sınırlı görünebilir ancak fotoğraflarınızı çekmeden önce ve çektikten sonraki düzenlemeler için bazı ilginç araçlar içeriyor. Örneğin fotoğraflarda daha koyu veya daha açık gri tonlarına geçişler yapılabiliyor. Bu, fotoğraflarınızın farklı bölümlerini vurgulamanızı sağlıyor ve basit siyah beyaz dönüşümlerinden çok daha farklı olmasını sağlıyor.

BlackCam

BlackCam bir fotoğraf çekme ve düzenleme uygulaması. Oldukça basit bir pakette ama hepsi beğeninize göre düzenleyebileceğiniz çok sayıda stil ve hazır ayar seçeneği ile geliyor. Uygulamanın Android için geliştirilen ücretsiz bir versiyonu bulunmakta fakat önemli kısıtlamalar içeriyor; her iki platform için tam özellikli versiyon 1.99 USD karşılığında satın alınabiliyor.

Simply B&W

Simply B & W basit siyah beyaz fotoğrafçılık için ideal bir uygulama. Yalnızca iOS versiyonu var ve ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Hem kamera hem de resim düzenleyici olarak görev yapabiliyor. Bununla birlikte uygulama fotoğraf çekerken herhangi bir ayar yapmanıza izin vermiyor; bunun yerine düzenleme araçlarını sunuyor. Uygulamanın adından da anlaşılabileceği üzere düzenleme kısmı zengin değil ancak yine de tek renkli fotoğraflarınızı geliştirme konusunda bazı seçenekler var. Farklı seçenekleri kullanarak resminizi tonlayabilir, renk tonları ekleyebilir, çeşitli hazır ayarlardan yararlanabilir, kendi özel renklerinizi koruyabilir ve sözde “renk filtreleri” ile oynayabilirsiniz. Hypocam’da olduğu gibi bu filtreler çekiminizdeki farklı renklerin görünümünü (elbette siyah beyaz mod sınırlarında) geliştirmenize olanak tanımakta.

Dramatic B&W



Uygulama hem mevcut fotoğraflar için düzenleme aracı hem de yeni fotoğraf çekimleri için kullanılabilmekte. Yüksek oranda özelleştirilebilen arayüz, çok sayıda düzenleme seçeneği, ayarlanabilir hazır ayarlar bulunmakta. Uygulamanın ücretsiz versiyonu yok, hem Android hem de iOS cihazlar için 1.99 USD karşılığında satın alınabiliyor.

Ayrıca bkz: En İyi Fotoğraf Netleştirme Uygulamaları