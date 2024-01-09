Akıllı Ayna Sağlık Sektöründe Devrim Yaratacak!

Dijital sağlık şirketi NuraLogix tarafından geliştirilen Anura MagicMirror, kişinin kan basıncı gibi hayati değerlerini kontrol edip detaylı bir analiz sunuyor.

Halen devam eden CES 2024 fuarında tanıtılan akıllı ayna, kişinin yüz taramasını gerçekleştirerek sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verecek.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok sektörde gelişim gösteriyor. Bu sektörlerin başında ise sağlık sektörü yer alıyor. Dijital sağlık şirketi NuraLogix tarafından geliştirilen Anura MagicMirror, kişinin kan basıncı gibi hayati değerlerini kontrol edip detaylı bir analiz sunuyor.

21.5 inç boyutundaki akıllı ayna, karşısına geçen kişinin sağlık durumunu 30 saniyelik bir taramayla analiz ediyor. Kişinin yüzünü algılamak ve kan akışını takip etmek için patentli Transdermal Optical Imaging teknolojisini kullanıyor. Makine öğrenimi algoritmaları, verileri 100’den fazla sağlık parametresi hakkında bilgi sağlamak için kullanıyor.

Anura MagicMirror, kan basıncı, vki, kalp atış hızı, nabız hızı, solunum hızı ve yaş gibi faktörleri analiz edebiliyor. Ayrıca bu ayna birçok hastalığın erken teşhisinde önemli bir rol oynuyor. Şuan için ilk olarak spor salonları ve iş yerlerinde kullanılacak olan bu akıllı aynalar zamanla insanların evlerinde de yer alacak.

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