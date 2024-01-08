Cooler Master 2024’ün İlk Ürününü Tanıttı: 27 İnç’lik Oyuncu Monitörü Geliyor

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Tayvan merkezli bilgisayar donanımları ve oyuncu ekipmanları üreten Cooler Master, son yıllarda oyuncu monitörü alanına yoğunlaşmış ve farklı özelliklerde pek çok monitörü piyasaya sürmüştür. Oyuncu ekipmanları kategorisine yeni bir ürün ekleyen Cooler Master 2024'ün ilk ürününü tanıttı: 27 inç'lik oyuncu monitörü!Cooler Master 2024'ün İlk Ürününü Tanıttı: 27 İnç'lik Oyuncu Monitörü1992 yılından bu yana teknolojik ürünler alanında faaliyet gösteren Cooler Master, bilgisayar kasaları, ...

Tayvan merkezli bilgisayar donanımları ve oyuncu ekipmanları üreten Cooler Master, son yıllarda oyuncu monitörü alanına yoğunlaşmış ve farklı özelliklerde pek çok monitörü piyasaya sürmüştür. Oyuncu ekipmanları kategorisine yeni bir ürün ekleyen Cooler Master 2024’ün ilk ürününü tanıttı: 27 inç’lik oyuncu monitörü!

Cooler Master 2024’ün İlk Ürününü Tanıttı: 27 İnç’lik Oyuncu Monitörü

1992 yılından bu yana teknolojik ürünler alanında faaliyet gösteren Cooler Master, bilgisayar kasaları, soğutucuları ve güç kaynakları üretiminin yanı sıra oyuncu ekipmanları da üretmekte. Bu kapsamda son yıllarda oyuncu monitörü tasarım ve üretimi de ağırlık veren şirket, piyasanın güçlü aktörleri arasında yer alıyor. Oyuncu monitörü bakımından 3 farklı serisi bulunan markanın yeni ürünü Tempest serisine geliyor.

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Cooler Master’ın tanıttığı yeni monitörü Tempest GP2711, Mini – Led teknolojisi ile üretilmiş ve 27 inç’lik bir ekrana sahip. 1440 p çözünürlüklü ve 165 Hz yenileme hızı olan monitörde VA panel kullanılmış durumda. Ekranın hareketli resim tepkime süresi (MPRT) ise 1 ms. ve bununla birlikte monitörün paneli 576 yerel karartma bölgesi barındırıyor. Tempest monitör, Adobe RGB renk gamını yüzde 93,5; DCI-P3 renk gamını ise yüzde 95 oranla kapsamakta. Cooler Master’ın yeni monitöründe kontrast değerleri ise SDR kalitede 3000:1 kontrast, HDR’de ise 3,000,000:1 şeklinde.

Cooler Master Tempest GP2711 Özellikleri

Cooler Master Tempest ailesinin yeni üyesi GP2711 bağlantı çıkışlarından bahsetmek gerekirse; monitörde 2 tane HDMI 2.0, 1 tane DisplayPort 1.4, çift USB 3.0, 1 adet USB-B ve 1 de 15 W USB Type-C bulunmakta. GP2711 için bağlantı seçenekleri bakımından zengin bir monitör denilebilir.

Fansız bir soğutma sisteminin bulunduğu monitör, sessiz bir şekilde kendini soğutabilmekte. Kendini soğutmak için ekstra enerji harcamayan monitörde diğerlerinden farklı olarak marka, farklı bir ısı dağıtma sistemi dizayn etmiş. Bu özellik de cihazı daha cezb edici bir hale getiren özelliklerden biri diyebiliriz. Cooler Master’ın yeni monitöründe mavi ışık filtresi de bulunmakta. Bu sayede göz sağlığı için de avantajlı bir ürün denilebilir.

Cooler Master Yeni Oyuncu Monitörü Ne Zaman Piyasaya Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar?

Cooler Master Tempest serisi yeni monitörünü fiyatı yaklaşık 450 dolar kadar olacak. Monitörün piyasaya çıkış tarihi konusunda ise henüz bir açıklama bulunmuyor ancak ilerleyen aylarda satışa sunulması bekleniyor.