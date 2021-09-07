Akıllı Telefon Fiyatları Uçuyor – Malzemelerin Fiyatı Yükseliyor!

TSMC gibi büyük çip üreticilerinin de çip oranlarını artırması beklenirken, yarı iletken fiyatlarının gelecek yıla kadar yükselmesi bekleniyor. Bu, Apple gibi markalar da dahil olmak üzere dünya çapında çeşitli endüstrileri etkileyen küresel bir yarı iletken kıtlığının ortasında gerçekleşiyor.

Güvenilir bir kaynağın raporuna göre, yarı iletken fiyatları geçen yılın son çeyreğinden beri artıyor. Oranlar arz sıkıntısı ile yükselmeye başladı, ardından TSMC on yılın en büyük fiyat artışını açıkladı.

Şu an itibariyle, dünyanın en büyük sözleşmeli yonga üreticisi, küresel döküm pazarının yarısından fazlasını oluşturuyor ve NVIDI, Apple, Qualcomm ve diğerleri gibi büyük teknoloji devleri için yongalar üretiyor. Gelişmiş çip teknolojisi ile de tanınan şirket, genel olarak rakiplerine göre yüzde 20 daha fazla ücret alıyor.

Yarı iletkenlerdeki kıtlık ve tam kapasite çalışan TSMC nedeniyle, daha küçük dökümhaneler de yüksek talepler nedeniyle kendi fiyatlarını artırdı. Bu yüksek fiyatlar, daha yüksek malzeme, lojistik maliyetleri ve hatta markalar arasındaki sabit bir çip arzı elde etme yarışı gibi bir dizi faktörden kaynaklanıyor.