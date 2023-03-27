Akıllı Telefonlarla Dev Zam Yolda!

Akıllı telefon fiyatlarına yarından itibaren büyük zam gelecek. 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak olan zamlar, minimum %20 oranda olacak.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı telefon kullanımında ciddi bir artış yaşandı. Özellikle ülkemizde akıllı telefon kullanan insan sayısı bir hayli fazla. Hal böyle olunca her gün yeni bir model piyasaya çıkıyor.

2023 yılıyla berber birçok amiral gemisi akıllı telefonun yanı sıra, orta segment akıllı telefonda piyasaya çıktı. Ülkemizde devam eden kur dalgalanmaları ve ekonomik nedenlerle akıllı telefonlar oldukça fazla fiyata satışa çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan haberlere göre, 28 Mart itibariyle akıllı telefonlara yeni bir zam uygulanacak.

Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Söz konusu tebliğ 28 Mart, yani yarın itibariyle uygulanmaya başlayacak.

Bu düzenleme ile beraber akıllı telefonların genelinde minimum %20 oranında bir zam bizleri bekliyor. Markaların ne kadar zam uygulayacağı konusunda detaylara önümüzdeki günlerde ulaşacağız.

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