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Apple, Premier Lig İçin Hamle Yaptı!

Apple TV+ için Premier Lig teklifi kısa bir süre sonrasında sunulacak. Olası anlaşma sonrasında Premier Lig karşılaşmalarını Apple TV+ üzerinden izlenebilecek.

İbrahim Özbek

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apple tv plus premier lig

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Günümüzün en başarılı teknoloji şirketlerinden Apple, Dijital içerik platformunda spor karşılaşmalarını yayınlamak için Premier Lig yayın haklarını satın almak için hamle yaptı.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok dijital içerik platformu hayatımıza dahil oldu. Her ne kadar Netflix ve Disney+ gibi platformlar popüler olsa da, Apple TV+’da sağlam adımlar atarak kendisini geleceğe hazırlıyor.

İçerisinde dizi, film ve belgesel gibi içerikleri barındıran ve milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan platform, futbol karşılaşmalarına da önem vermeye başladı. Premier Lig için teklif yapmaya hazırlanan platform, öncesinde Major League Baseball ve Major League Soccer ile anlaşma yapmıştı.

Birleşik Krallık’taki Premier Lig maçları ve İngiliz Futbol Ligi’nin alt ligleri, yapılacak anlaşma sonrası Apple TV+ platformunda yayınlanmaya başlayacak. Birleşik Krallık’ta Premier League şu anda Sky Sports, BT Sport, BBC Sport ve Amazon’da yayınlanıyor.

apple tv plus premier lig

Apple TV+ için Premier Lig teklifi kısa bir süre sonrasında sunulacak. Olası anlaşma sonrasında Premier Lig karşılaşmalarını bu platform üzerinden izlenebilecek.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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