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LG, Apple TV, Apple Music ve AirPlay’i webOS Hub tabanlı TV’lere getiriyor

Apple TV 4K gibi akış cihazları AirPlay, iPhone, iPad veya Mac gibi bir Apple aygıtına sahip herkesin doğrudan TV'lerinde müzik ve video akışı yapmasına ve aynı aygıtlardan ekran paylaşımına olanak tanıyor.

Ayşen Sıla

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Ekim 2022’de LG, kendi TV’leri için kullandığı ve diğer üreticiler tarafından lisanslanabilen akıllı TV yazılımının gelişmiş bir sürümü olan webOS Hub‘ı piyasaya sürdü. O zamanlar webOS Hub, Apple‘ın AirPlay ve HomeKit desteği gibi bazı özelliklerin eksik olması nedeniyle LG TV’lerde çalışan webOS’un tam bir kopyası değildi.

Bugün LG, webOS Hub’ın artık eksik olan tüm Apple bileşenleriyle uyumlu olduğunu söylüyor. Apple TV uygulaması, Apple Music, AirPlay ve HomeKit, 100’den fazla ülke ve bölgedeki uyumlu webOS Hub TV’lerde kullanılabiliyor.

LG, şu anda webOS Hub donanımlı TV’lerde Seiki, Eko, Stream System, Konka, Aiwa ve Hyundai dahil olmak üzere toplam 200 ortakla çalıştığını söylüyor.

Apple TV uygulaması, Apple’ın benzer adlı Apple TV+ akışlı video abonelik hizmetine ev sahipliği yapıyor ve bu hizmeti, tüm akış seçenekleri için üçüncü taraf kullanmak yerine TV’lerinin yerleşik uygulamalarına güvenebilecek dünya genelinde çok daha fazla kişinin kullanımına sunuyor.

lg-webOS-Hub

Apple TV 4K gibi akış cihazları AirPlay, iPhone, iPad veya Mac gibi bir Apple aygıtına sahip herkesin doğrudan TV’lerinde müzik ve video akışı yapmasına ve aynı aygıtlardan ekran paylaşımına olanak tanıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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