Alien Isolation Mobil Oyunu iOS ve Android’e Geliyor

Son yılların en unutulmaz hayatta kalma korku oyunlarından biri akıllı telefonlara ve tabletlere geliyor. Feral Interactive getireceği Alien Isolation oyunu için 16 Aralık tarihini işaret etti.

2014 yılındaki oyunu yöneten Feral, Creative Assembly’nin ödüllü bilimkurgu şaheserinin çarpıcı görsellerini ve ürkütücü atmosferini mobil cihazlar için ödün vermede çoğalttığını iddia ediyor. Harici bir denetleyici bağlayabilmenize rağmen, özelleştirilebilir dokunmatik ekran kontrolleri ekledi. 15 dolara mal olan oyun, yedi DLC paketinin tamamını içeriyor.

Alien:Isolatio, Ridley Scott’ın klasik bilim kurgu korku filmi Alien’den 15 yıl sonra geçiyor. Oyuncular, annesi Ellen Ripley’nin ortadan kaybolmasının nedenini anlamaya çalışan mühendis Amanda Ripley’in kılığına giriyor. Korku dolu serüven başlıyor.

Creative Assembly, orijinal filmin ürkütücü atmosferini çoğaltmak için harika bir iş çıkarmış gözüküyorlar. Birinci şahıs bakış açısı, bir zenomorftan kaçmaya çalışırken kesinlikle korku hissine katkıda bulunur. Alien: Isolation’ın konsollarda ve PC’de olduğu kadar mobilde de sürükleyici olup olmadığı, Switch bağlantı noktası iyi karşılanmış olsa da henüz görülmedi.

Bu arada Salı gününden itibaren Xbox Game Pass Ultimate aboneleri, telefonlarında başka bir klasik hayatta kalma korku oyunu oynayabilir. Dead Space, Microsoft‘un EA Play ile ortaklığı sayesinde artık bulut oyun kitaplığının bir parçası. Alien: Isolation , bulut üzerinden değil, yalnızca konsol ve PC’de olsa da Game Pass’ta da mevcuttur.

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