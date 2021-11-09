Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri

Forza Horizon 4, 2 Ekim 2018’de piyasaya sürüldü. Serideki bu yinelemenin ayarı Büyük Britanya olacak ve dinamik hava, farklı mevsimler ve ortak dünya çok oyunculu gibi birkaç yeni özellik içerecek.

Forza serisinin 11. ve Forza Horizon serisinin 4. oyunu, İngiltere’nin her yerinde yarışabileceğiniz, dublörlük yapabileceğiniz veya keşfedebileceğiniz 450’den fazla araba ile açık dünya bir yarış oyunudur. Playground Games tarafından geliştirilip Microsoft Studios tarafından yayınlandıktan sonra Forza Horizon 4, 2 Ekim 2018’de PC pazarına girdi. Önceki oyunu Forza Horizon 3 hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan mükemmel eleştiriler aldı. Serideki bu girişte uygulanacak en yeni özellik, oyunun siz oynarken dört mevsim arasında geçiş yapabilmesi, böylece tekrar oynanabilirliği ve zorluğu artırmasıdır. Forza Horizon 4’teki açık dünya doğası ve AI kontrollü araçlara duyulan ihtiyaç, minimum gereksinimleri karşılamak için en azından orta sınıf donanıma ihtiyacınız olacak.

Daha spesifik olarak, Microsoft, bilgisayarınızda minimum CPU için eski Core i5-750’ye veya biraz daha yeni Core i3-4170’e sahip olmanızı istiyor. Ne yazık ki AMD kullanıcıları için belirli bir model belirtilmemiştir, ancak yaklaşık AMD eşdeğeri Phenom II X2 550’dir. Bu orta sınıf CPU modellerine ek olarak, PC’nizin GeForce GTX 650Ti gibi 2GB VRAM grafik kartına da ihtiyacı vardır. Ya da Radeon R7 250X. GeForce GTX 650Ti şu anda CanYouRunIT‘deki en popüler 40. GPU’dur ve Nvidia güç sıralaması tablosunda 50. sıradadır. Bilgisayarınızda bu grafik kartı varsa hala pek çok oyunu orta seviyede oynayabilir durumdasınız demektir.

Forza Horizon 4‘ü düşük-orta ayarlarda oynamak sizin için yeterli olmayabilir, bu oyunun kapsamı ve güzelliği göz önüne alındığında çok anlaşılır bir durum. Siz PC oyunları ve yarış meraklıları için, çok üst düzey bir ekran kartına ve güçlü, modern bir CPU’ya sahip bir PC’ye ihtiyacınız var demektir. GeForce GTX 970/GeForce GTX 1060 veya Radeon R9 290x/Radeon RX 470 için önerilen ekran kartı gereksinimleri sektördeki en yüksek gereksinimler arasındadır (Bu oyun için). Karşılaştırma için, popüler Call of Duty: Black Ops 4 ile kabaca aynılar ve aslında Forza Horizon 3‘ten farklı değiller. FH3 ve FH4’ün sistem gereksinimlerini paylaşması mantıklı çünkü aynı Forzatech motoru kullanılarak üretildiler.

Oyuncular yarış becerilerini çevrimiçi hale getirmek istiyorlarsa, sabit bir internet bağlantısı da gereklidir.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz

Intel i5 750 @ 2.67Ghz Bellek (RAM): 8 GB Ekran Kartı: NVidia 650TI

AMD R7 250X DirectX: Sürüm 12 Depolama: 80 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 İşlemci: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz Bellek (RAM): 12 GB Ekran Kartı: NVidia GTX 970

NVidia GTX 1060 DirectX: Sürüm 12 Depolama: 100 GB

Forza Horizon 4 Performans Klavuzu

Forza Horizon 4 düşük FPS sorunları, oyun genellikle gerçekten iyi bir şekilde optimize edilmiş olsa da, çeşitli şekillerde sıralanabilir.

Öncelikle, grafik kartınız için en son AMD Sürücülerine veya NVIDIA Sürücülerine sahip olduğunuzdan emin olun.

Sürücülerine veya Sürücülerine sahip olduğunuzdan emin olun. Gölge Kalitesi ve MSAA gibi grafiksel seçenekler çok talepkar olabilir, bu nedenle FPS’nizi artırmak istiyorsanız bunları kapatmayı deneyin.

Oyunu tam ekranda çalıştırdığınızdan ve pencereli olmadığından emin olun – pencereli mod FPS kayıplarına neden olacaktır.

PC’niz ne yaparsanız yapın 60 FPS’ye ulaşmakta zorlanıyorsa, daha tutarlı bir kare hızı için 30 FPS sınırını kullanmayı deneyin.

Forza Horizon 4 Gameplay