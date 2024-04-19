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Sistem Gereksinimleri

Ghost of Tsushima Pc Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Mustafa Mustafa
19 Nisan 2024
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Ghost of Tsushima

Günümüzün en popüler aksiyon oyunlarından biri olan Ghost of Tsushima Pc versiyonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanmakta. Bugünkü yazımızda sizlere Ghost of Tsushima Pc sistem gereksinimlerinden bahsdeceğiz.

İlk olarak oyunun konusunu sizlere kısaca özetleyelim; Ghost of Tsushima 1274’te Moğolların Japonya seferleri sırasında Tsushima Adasında olan son samuraylardan biri olan Jin Sakai’nin moğollarla olan mücadelesini konu almaktadır.

Görsel efekt konusunda oldukça muazzam derecede kaliteli olan Ghost of Tsushima bizlere adeta görsel şölen yaşatmakta. Özellikle dövüş sahneleri ile dikkat çeken Ghost of Tsushima kan ve dövüş efektleri ile başarılı bir oyun olarak karşımıza çıkmakta.

Ghost of Tsushima Pc Sistem Gereksinimleri

Minimum

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i3-7100 veya AMD Ryzen 3 1200
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 5500 XT
  • Depolama: 75 GB depolama alanı

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5-8600 veya AMD Ryzen 5 3600
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5600 XT
  • Depolama: 75 GB depolama alanı

Ghost of Tsushima çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirket oyunun 16 Mayıs 2024 tarihinde piyasaya sürüleceğini ifade etti.

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