Prince of Persia The Lost Crown Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Ünlü oyun stüdyosu Ubisoft, yıllardır üzerinde çalıştığı ve yakın gelecekte yayımlayacağı Prince of Persia: The Lost Crown hakkında oyun kamuoyuna bilgiler verdi. “Platform oyunu, aksiyon-macera oyunu, dövüş oyunu ve nişancı oyunu” türlerindeki Prince of Persia: The Lost Crown kaç saat sürecek sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. İşte Prince of Persia The Lost Crown sistem gereksinimleri ve diğer detaylar…

Prince of Persia The Lost Crown Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Ubisoft tarafından bugün açıklanan bilgilere göre oyunun sistem gereksinimleri platform bazında şu şekilde olacak:

Prince of Persia: The Lost Crown oyunu PS5 ve Xbox Series X’te 4K 120 FPS çalışacak.

Xbox Series S’te 1440p 60 FPS

Switch’te 720p 60 FPS

Dock’a takılı Switch’te 1080p 60 FPS

PC için 4K Ultra 60FPS için önerilen ekran kartı GTX 1060 / RX 5500 XT

Prince of Persia The Lost Crown Ne Kadar Sürecek, Ne Zaman Çıkacak?

Prince of Persia serisinin devamı niteliğinde olacak Prince of Persia The Lost Crown 15 Ocak 2024 itibariyle; Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için Ubisoft tarafından yayımlanacak. Ubisoft’tan yapılan bilgilendirmeye göre oyun yaklaşık 25 saat sürecek.

Oyuncuların Yorumları Nasıl?

Piyasaya çıkışı geniş bir oyuncu kitlesi tarafından heyecanla beklenen Prince of Persia: The Lost Crown hakkında detayların netleşmeye başlaması ile birlikte pek çok gamer da oyun hakkında şahsi sosyal medya hesabından görüşlerini dile getirdi. İşte oyuncuların söz konusu yorumlarından bazıları:

“Fazla uzun olmamış mı? Rayman benzeri bir oyunu 25 saat yakmak pek mantıklı değil. 10-15 saat olsa daha iyi olurdu bence ama yine de oynayacağız tabii ki.”

“Bir oyun 2k ve 1080 için minimum nasıl aynı ekran kartını ister ben anlamadım açıkçası. VRAM farkı nedeniyle mi bu oluşuyor, sanırım o yüzden değil mi? Bu arada düz Xbox One da bile 1080p 60 FPS olması etkileyici açıkçası.”

“25 saat süreceği açıklandığına göre yan görevler 20 saat ve ana görevler de 5 saat sürer sanırım.”

“Grafikleri abartılı olmadığı için optimizasyon konusunda zorlanmamışlar. Oyun yağ gibi akacak. Ubisoft’un yıllar sonra ilk adam gibi oyunu bu olacak sanırım.”

“Sıkılmadan bitirebilirsek zaten oyun iyi olmuş demektir. Yoksa bu tip oyunlar için 10 saat civarı ideal süre oluyor genelde. Bakacağız sonunu getirmek mümkün olacak mı?”