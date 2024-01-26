Outcast A New Beginning Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Günümüzde oyun piyasası oldukça hareketli geçmekte, özellikle son zamanlarda aksiyon oyunları oldukça artış yapan kategori kısmında yer almakta. Bugünkü yazımızda sizlere Outcast A New Beginning sistem gereksinimlerinden bahsdeceğiz.
İlk olarak oyunun konusundan kısaca bahsedecek olursak; Günümüz dünyasının teknolojisinden daha ileri bir seviyede oyuncular Adelpha dünyasını keşfederek işgalci robot güçlerine karşı mücadelede bulunacaklardır.
Bunun yanında oyun içinde her ne kadar teknoloji gelişmiş gözükse de sanki birazda ilkel çağda görünümü de veren oyunda bazı dinazor türlerinin bulunması da oyuna oldukça farklı bir hava katmış durumda. 3. şahıs moduna oynayacağımız oyunda aksiyon sahnelerinin yanında olay kurgusu içinde kaybolacağız.
Outcast A New Beginning Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Ryzen 3 1300X veya Intel Core i3-7530K
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 980 Ti veya Radeon RX 5600 XT
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 40 GB depolama alanı
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10, 64
- Bit İşlemci: Ryzen 5 5600X veya Core i5-12400
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce RTX 2070 Super veya Radeon RX 6800 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 40 GB depolama alanı
Son olarak yapımcı şirket Outcast A New Beginning’in 15 Mart 2024 tarihinde Steamde çıkış yapacağını duyurdu fiyatı ise ön sipariş ile $22.40 olarak belirlenmiş durumda.