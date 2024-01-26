Outcast A New Beginning Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Günümüzde oyun piyasası oldukça hareketli geçmekte, özellikle son zamanlarda aksiyon oyunları oldukça artış yapan kategori kısmında yer almakta. Bugünkü yazımızda sizlere Outcast A New Beginning sistem gereksinimlerinden bahsdeceğiz.

İlk olarak oyunun konusundan kısaca bahsedecek olursak; Günümüz dünyasının teknolojisinden daha ileri bir seviyede oyuncular Adelpha dünyasını keşfederek işgalci robot güçlerine karşı mücadelede bulunacaklardır.

Bunun yanında oyun içinde her ne kadar teknoloji gelişmiş gözükse de sanki birazda ilkel çağda görünümü de veren oyunda bazı dinazor türlerinin bulunması da oyuna oldukça farklı bir hava katmış durumda. 3. şahıs moduna oynayacağımız oyunda aksiyon sahnelerinin yanında olay kurgusu içinde kaybolacağız.

Outcast A New Beginning Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Ryzen 3 1300X veya Intel Core i3-7530K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 980 Ti veya Radeon RX 5600 XT

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB depolama alanı

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10, 64

Bit İşlemci: Ryzen 5 5600X veya Core i5-12400

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce RTX 2070 Super veya Radeon RX 6800 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 40 GB depolama alanı

Son olarak yapımcı şirket Outcast A New Beginning’in 15 Mart 2024 tarihinde Steamde çıkış yapacağını duyurdu fiyatı ise ön sipariş ile $22.40 olarak belirlenmiş durumda.