Senua’s Saga Hellblade 2 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Günümüzde oyun piyasası oldukça gelişmeye başladı özellikle gelişen teknoloji ile oyun grafikleri ve oyun içi kalite oldukça artmaya başladı bu oyunlardan biri olan Senua’s Saga: Hellblade 2 yakın zamanda oyuncular ile buluşmayı hedeflemekte. Bugünkü yazımızda sizlere Senua’s Saga: Hellblade 2 sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz
İlk olarak oyunun konusuna kısaca sizlere özetleyelim; Senua’s Saga: Hellblade 2 oyundaki karakterimizin köyünü ele geçiren Vikingler ile mücadele etmek için İzlanda’ya doğru bir maceraya çıkar. Bu şekilde maceramız başlamış olur.
Oyun içi grafik ve oynanış açısından oldukça kaliteli bir oyun olan Senua’s Saga: Hellblade 2 oyunculara oldukça keyifli dakikalar yaşatacak gibi gözükmekte.
Senua’s Saga: Hellblade 2 Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 veya AMD RX 5700 Intel Arc A580
- Depolama: 70 GB depolama alanı
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel i7-10700K veya AMD Ryzen 5 5600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia RTX 3080 veya AMD RX 6800 XT
- Depolama: 70 GB depolama alanı