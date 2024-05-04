Senua’s Saga Hellblade 2 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Günümüzde oyun piyasası oldukça gelişmeye başladı özellikle gelişen teknoloji ile oyun grafikleri ve oyun içi kalite oldukça artmaya başladı bu oyunlardan biri olan Senua’s Saga: Hellblade 2 yakın zamanda oyuncular ile buluşmayı hedeflemekte. Bugünkü yazımızda sizlere Senua’s Saga: Hellblade 2 sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz

İlk olarak oyunun konusuna kısaca sizlere özetleyelim; Senua’s Saga: Hellblade 2 oyundaki karakterimizin köyünü ele geçiren Vikingler ile mücadele etmek için İzlanda’ya doğru bir maceraya çıkar. Bu şekilde maceramız başlamış olur.

Oyun içi grafik ve oynanış açısından oldukça kaliteli bir oyun olan Senua’s Saga: Hellblade 2 oyunculara oldukça keyifli dakikalar yaşatacak gibi gözükmekte.

Senua’s Saga: Hellblade 2 Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 11

İşlemci: Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 veya AMD RX 5700 Intel Arc A580

Depolama: 70 GB depolama alanı

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