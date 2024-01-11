Heyecanla beklenen Helldivers 2 için gereken sistem özellikleri Sony tarafından açıklandı. Helldivers 2 için, cihazın sağlaması gereken özelliklere bakalım...

Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen Helldivers 2’nin 8 Şubat 2024 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çok oyuncu bir oyun olan Helldivers 2 PC ve PS5 için yayınlanacak ve bunun yanı sıra çok oyunculu olmasına rağmen tek oyuncu ile de oynanabilmesi bekleniyor. Sony, Helldivers 2 için gereken sistem özelliklerini deklare etti. Oyun için gereken PC özellikleri neler, inceleyelim.

Sony Helldivers 2 için Gereken Sistem Özelliklerini Açıkladı

Helldivers 2, üçüncü şahıs takım tabanlı bir nişancı oyunu olarak tasarlanmış bir oyun. İlk etapta bilgisayar ve PlayStation 5 platformları için yayınlanacak olan Helldivers 2; PC ve PS5 arasında çapraz oynanma özelliğine de sahip. Oyunun bilgisayarda oynanabilmesi için 100 GB boş disk alanı ile PSN hesabı gerekmekte ve bu özellikler oyuncular tarafından ilginç bulunuyor.

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Sony’nin açıkladığı Helldivers 2 için gereken minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

Ortalama Performans – 1080P – 30 FPS

Grafik Ayarları – Düşük

İşlemci – Nvidia Geforce Gtx 1050 Ti Ya Da Amd Radeon Rx 470

Ekran Kartı – Intel Core I7 – 4790K Ya Da Amd Ryzen 5 1500X

Bellek – 8 GB DDR4

İşletim Sistemi – Windows 10 64 – bit

Depolama – 100 GB HDD (7200Rpm)

Heldivers 2 için gerekli görülen “önerilen” sistem gereksinimleri ise şu şekildedir:

Ortalama Performans – 1080P – 60 FPS

Grafik Ayarları – Orta

İşlemci – Nvidia Geforce Gtx 2060 Ya Da Amd Radeon Rx 6600 Xt

Ekran Kartı – Intel Core I7 – 9700K Ya Da Amd Ryzen 7 3700X

Bellek – 16 GB DDR4

İşletim Sistemi – Windows 10 64-bit

Depolama – 100 GB SSD

Helldivers 2 için gereken “performans” sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

Ortalama Performans – 1440P – 60 FPS

Grafik Ayarları – Yüksek

İşlemci – Nvidia Geforce Rtx 3070 Ya Da Amd Radeon Rx 6800

Ekran Kartı – Intel Core I5 – 12600K Ya Da Amd Ryzen 7 5800X30

Bellek – 16 GB DDR4

İşletim Sistemi – Windows 10 64 – bit

Depolama – 100 GB SSD

Helldivers 2 için gerekli “ultra” sistem gereksinimleri ise aşağıdaki gibidir:

Ortalama Performans – 4K – 60 FPS

Grafik Ayarları – Çok Yüksek

İşlemci – Nvidia Geforce Rtx 4070 Ti Ya Da Amd Radeon Rx 7900 Xtx

Ekran Kartı – Intel Core I5 – 12600K Ya Da Amd Ryzen 7 5800X3D

Bellek – 16 GB DDR4

İşletim Sistemi – Windows 10 64 – bit

Depolama – 100 GB SSD

Helldivers II Hakkında

Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen oyun PlayStation 5 ve Microsoft Windows için 8 Şubat 2024 tarihinde SIE Worldwide Studios ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanacak. Çok oyunculu mod olarak tasarlanan Heldivers 2’nin, tek oyuncu ile de oynanabileceği tahmin ediliyor.

Helldivers 2 kapsamında oyuncular, uzaydan gelen yaratıklara karşı dünyayı savunmaya çalışıyor. Bu oyun aslında, istilacılardan dünyayı kurtarmaya çalışan oyuncuların hikayesi şeklinde tanımlanabilir. Dünyadaki barışı bozan uzaylı istilacılara karşı oyuncular hayatta kalma çabası içerisindeler. Helldivers 2’de oyuncu “cehennem dalgıcı” olarak tabir ediliyor ve oyuncu dünyaya yeniden barışı getirmeye çalışıyor.

Helldivers 2’de eşli oyuna odaklanılmış ve bunun yanı sıra hem bireysel hem de takım çalışmasına önem verilmiş denilebilir. Bununla birlikte başarılı olmak ve amaca ulaşmak için oyuncuların oyun içi ortamları ve silahları etkin bir biçimde kullanması da gerekmekte. Bunların yanı sıra Helldivers 2’de çevrimiçi oyuna odaklanılması beklenmekte.