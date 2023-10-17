Alienware Aurora R16, 14. Nesil Intel masaüstü CPU’lar ve RTX 4090 grafiklerle geliyor

Alienware, Aurora R16 masaüstü bilgisayarının en yeni Intel masaüstü bileşenlerini içeren yeni ve güçlendirilmiş bir versiyonunu piyasaya sürüyor. Alienware, 14. nesil Intel CPU‘ların piyasaya sürülmesiyle birlikte Aurora R16’nın bugüne kadarki en güçlü masaüstü bilgisayarı olduğunu iddia ediyor. Nvidia GeForce RTX 4090 grafiklerle donatılan ve Intel Core i9-14900KF CPU ile güçlendirilen bu masaüstü bilgisayar, 17 Ekim’den itibaren Alienware.com’da 2.200 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

Bu masaüstünü hız açısından farklı kılan şey, 14. nesil Core i9-14900KF işlemci tarafından mümkün kılınan 6 GHz CPU Termal Hız Artışı elde etmesidir. Buna karşılık, bu masaüstünün 13. nesil Core i9-3900F içeren önceki yinelemesi 5,6 GHz hızında maksimuma ulaşmıştı. Core i9-14900KF, 68MB önbelleğe sahip 24 çekirdekli bir işlemcidir ve önemli bir performans yükseltmesini temsil eder. Ayrıca Aurora R16, etkileyici bir 24GB GDDR6X belleğe sahip Nvidia GeForce RTX 4090 ile yapılandırılabilir. Ayrıca iki adet 32GB bellek ile maksimum 64GB Çift Kanal DDR5 XMP RAM ve 4TB NVMe SSD ve 1TB depolama SATA sürücüsüne kadar çıkabilen depolama seçenekleri sunuyor.

Dahili yükseltmelerine rağmen, bu yeni modelin tasarımı, Ağustos ayında önemli bir yeniden tasarım alan önceki sürümle tutarlı kalmaktadır. Geliştirilmiş hava akışına odaklanma ve R15’e kıyasla hacimde %40 azalma devam ediyor ve bu da onu daha kompakt bir formda güçlü bir masaüstü haline getiriyor. Alienware’in Legend 3 tasarım dili, gelişmiş oval döngü aydınlatması ile Aurora R16’nın gelişmişliğini ve gücünü vurguluyor.