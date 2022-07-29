Altın Çerçeveli Xiaomi Mi Band 6 Satışa Çıktı – Görenler Şaştı!

Lüks ürünleri düşündüğümüzde, Xiaomi muhtemelen aklımıza gelen son şirket çünkü çoğunlukla minimalist bir tasarıma bağlı kalıyor ve orta sınıf ürünleri piyasaya sürüyor. Ancak görünen o ki Çinli şirket, hayranlarını Altın Çerçeveli ve Tokalı özel bir Xiaomi Mi Band 6 ile şaşırtmayı seçti. Bununla birlikte, altın kaplama saat 375 dolar fiyat etiketine sahip.

Xiaomi, madencilik şirketi China Gold ve China Academy of Arts ile işbirliği içinde, bir akıllı kayış için geniş bir elmas setli altın çerçeve ve toka koleksiyonu tanıttı. Bu çerçeveler ve tokalar, Xiaomi Mi Band 4, 5, 6 ve hatta Band 7 için tasarlandı.

Bu altın kaplı “eklentilerin” tüm koleksiyonu, 11 dolardan başlayan çeşitli fiyatlarla mevcut. Hepsi arasında en pahalısı, Xiaomi Mi Band 6‘ya takılan bir çerçeve ve toka seti. Orjinal fiyatı 440 dolar civarında. Normal Xiaomi Mi Band 6’nın 40 dolardan az olduğunu düşünürsek bu fiyat çok fazla.

Altın aksanlı akıllı saat, “sekiz taraflı güçlü uçan domuz altın kabuk seti” dahil olmak üzere çeşitli setlerle geliyor. Domuz, Çin’de şans ve servet sembolüdür. Ayrıca “uçan kaplan altın pırlanta tokası” ve “uçan domuz rüya ayağı altın tokası” da var.