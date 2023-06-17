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Amazfit Pop 3S, 1.96 İnç AMOLED Ekran İle Geliyor!

Always-On Display (AOD) işlevine sahip 1,96 inç AMOLED ekranı ile bir Amazfit saatinde bugüne kadarki en büyük ekranı getiriyor.

İbrahim Özbek

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pop 3s

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Teknoloji devi Amazfit, bugün Amazfit Pop 3S ile Hindistan’daki en son akıllı saatini duyurdu.

Always-On Display (AOD) işlevine sahip 1,96 inç AMOLED ekranı ile bir Amazfit saatinde bugüne kadarki en büyük ekranı getiriyor. 410 x 502 piksel çözünürlükte olan bu saatte seçim yapabileceğiniz 100’den fazla saat yüzü elde edebiliyorsunuz. Düğmeler paslanmaz çelik iken orta çerçeve çinko alaşımından yapılmıştır. Bu da hem donanım hem de yazılım açısından kullanıcılara güven veriyor.

Pop 3S, 7/24 kalp atış hızı izlemenin yanı sıra kandaki oksijen, stres ve uyku takibi özellikleri takip edebiliyor. Ayrıca 100’den fazla spor modunu kapsıyor. Toza ve suya karşı dayanıklılık için IP68 derecesi sunan saat, maalesef GPS veya NFC bulunmuyor. 12 günlük tipik kullanımda derecelendirilen 300 mAh pil bu saatin güç kaynağı olarak göze çarpıyor.

pop 3s

Bugün itibariyle satışa çıkacak olan saat, şu an için ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda belirsizliğini sürdüyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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