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Meta, “Ses” Odaklı Yapay Zeka Sistemini Duyurdu!

Teknolojinin gelişmesiyle beraber yapay zeka sistemlerinde ciddi bir artış oldu. Özellikle her büyük teknoloji şirketi kendisine ait yapay zeka sistemini tanıttı.

İbrahim Özbek

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voicebox

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Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinin başında gelen Meta, dün ses odaklı yapay zeka sistemi Voicebox’u duyurdu.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber yapay zeka sistemlerinde ciddi bir artış oldu. Özellikle her büyük teknoloji şirketi kendisine ait yapay zeka sistemini tanıttı. Meta tarafından yapılan tanıtım Voicebox, yazılanları insan konuşmasına aktarabiliyor.

Yapılan tanıtım haberinde Voicebox, 50 bin saatten fazla ses kullanılarak eğitilmiş. Şimdilik 6 farklı dili destekleyen sistem, ilerleyen zamanda daha fazla dili destekleyeceği açıklandı. Ses kaydedebilen sistem, kayıt esnasında oluşan istenmeyen sesler ( araba kornası vb.) sesli tamamen ortadan kaldırıp, istediğiniz özgün sese oluşmanızı sağlıyor.

voicebox

Meta asıl amaçlarından bir tanesinin görme engelli insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyledi. İlerleyen dönemde insanlık tarihi için oldukça faydalı bir sistem olacağa benziyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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