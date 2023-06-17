Meta, “Ses” Odaklı Yapay Zeka Sistemini Duyurdu!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinin başında gelen Meta, dün ses odaklı yapay zeka sistemi Voicebox’u duyurdu.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber yapay zeka sistemlerinde ciddi bir artış oldu. Özellikle her büyük teknoloji şirketi kendisine ait yapay zeka sistemini tanıttı. Meta tarafından yapılan tanıtım Voicebox, yazılanları insan konuşmasına aktarabiliyor.

Yapılan tanıtım haberinde Voicebox, 50 bin saatten fazla ses kullanılarak eğitilmiş. Şimdilik 6 farklı dili destekleyen sistem, ilerleyen zamanda daha fazla dili destekleyeceği açıklandı. Ses kaydedebilen sistem, kayıt esnasında oluşan istenmeyen sesler ( araba kornası vb.) sesli tamamen ortadan kaldırıp, istediğiniz özgün sese oluşmanızı sağlıyor.

Meta asıl amaçlarından bir tanesinin görme engelli insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyledi. İlerleyen dönemde insanlık tarihi için oldukça faydalı bir sistem olacağa benziyor.

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