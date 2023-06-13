Samsung Exynos W930, Galaxy Watch6 Serisine Güç Verecek!

Samsung’un yaklaşmakta olan akıllı saat yonga seti W930’dur. W920’nin Galaxy Watch4 ve Watch5 serilerinde kullanılan model numarasının aynısı, bu da W930’un muhtemelen aynı donanımı korurken daha iyi performansa sahip olacağını gösteriyor.

W930, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi’yi destekliyor. Şu anda Samsung’un giyilebilir cihazlarına güç sağlayan W920 ile aynı 5nm işlemi üzerine inşa edilecektir. Sertifika, işlemcinin tam bir Bluetooth + Wi-Fi çözümü için ek bir RF çipine ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Daha önceden sıklıkla duyduğumuz W980 ismi sadece geçici bir isimdi ve son çipin adı W930 olacak. Diğer haberlere göre, W980’in hala geliştirilmekte olan üst düzey bir SoC olacağıdır.

Samsung, Wear OS 4 tabanlı OneUI 5 Watch ile Galaxy Watch6 ailesini 26 Temmuz’da tanıtacak. Teknoloji dünyası şimdiden gözleri bu tanıtıma çevirmiş durumda.

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