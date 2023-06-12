Apple Vision Pro İçin 3 Boyutlu Dizi Yolda!

Günümüzün en büyük teknoloji firması olan Apple, karma gerçeklik gözlüğü için özel bir 3 boyutlu dizi hazırlığında olduğu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde iddialı bir şekilde teknoloji dünyası ile buluşan Appe Vision Pro, şimdiden dünyadaki tüm gözleri üzerine çekti. Şu an için 3500 dolar fiyat etiketiyle yalnızca Amerika’da satışa çıkarılan Vision Pro için özel videolar hazırlanıyor.

AR/VR gözlük için hazırlanan dizinin WWDC 2023 etkinliğinde tanıtılan Spatial Video ile beraber çekileceği söyleniyor. Bu format, gözlükler ve diğer uyumlu cihazlar için özel olarak tasarlanmış stereoskopik 3D videonun temellerini oluşturuyor.

Monarch: Legacy of Monsters, Godzilla, King Kong ve Titanlar’ın var olduğu bir dünyada geçen canlı çekim dizisi. Legendary Pictures’ın MonsterVerse serisinin yan ürünü olan dizi, Vision Pro satışa sunulduğunda yayınlanacak. Dizinin Apple TV platformunda da yayınlanması bekleniyor.

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