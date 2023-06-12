Ana SayfaTeknoloji HaberleriApple Vision Pro İçin 3 Boyutlu Dizi Yolda!

Apple Vision Pro İçin 3 Boyutlu Dizi Yolda!

AR/VR gözlük için hazırlanan dizinin WWDC 2023 etkinliğinde tanıtılan Spatial Video ile beraber çekileceği söyleniyor. Bu format, gözlükler ve diğer uyumlu cihazlar için özel olarak tasarlanmış stereoskopik 3D videonun temellerini oluşturuyor.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
10
Apple Vision Pro dizi

Yılın Oyunu Adayı Olan Starfield Hakkında Detaylar Belli Oldu!

2023 yılında piyasaya çıkacak olan Uzay temalı aksiyon oyunu Starfield için çıkış tarihi ve fiyatı...

Günümüzün en büyük teknoloji firması olan Apple, karma gerçeklik gözlüğü için özel bir 3 boyutlu dizi hazırlığında olduğu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde iddialı bir şekilde teknoloji dünyası ile buluşan Appe Vision Pro, şimdiden dünyadaki tüm gözleri üzerine çekti. Şu an için 3500 dolar fiyat etiketiyle yalnızca Amerika’da satışa çıkarılan Vision Pro için özel videolar hazırlanıyor.

AR/VR gözlük için hazırlanan dizinin WWDC 2023 etkinliğinde tanıtılan Spatial Video ile beraber çekileceği söyleniyor. Bu format, gözlükler ve diğer uyumlu cihazlar için özel olarak tasarlanmış stereoskopik 3D videonun temellerini oluşturuyor.

Monarch: Legacy of Monsters, Godzilla, King Kong ve Titanlar’ın var olduğu bir dünyada geçen canlı çekim dizisi. Legendary Pictures’ın MonsterVerse serisinin yan ürünü olan dizi, Vision Pro satışa sunulduğunda yayınlanacak. Dizinin Apple TV platformunda da yayınlanması bekleniyor.

Apple SharePlay ile Herkes Müziği Kontrol Edebilecek!

-- Reklam --

Mercedes Otonom Sürüş için Onay Aldı!

Mercedes için büyük bir anlaşma ve DMV onay prosedüründen geçen bir yıllık sıkı çalışmanın bir sonucu. Şirket, Sürücü Pilotu...
Önceki İçerik
Yılın Oyunu Adayı Olan Starfield Hakkında Detaylar Belli Oldu!
Sonraki İçerik
Ubisoft Store Büyük İndirim Kampanyası Başlattı!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021