Apple SharePlay ile Herkes Müziği Kontrol Edebilecek!

Bu yılki WWDC sırasında Apple’ın Vision Pro ürününü de gösterdi, ancak şirket yeni nesil işletim sistemlerini de tanıtmayı ihmal etmedi; iOS 17, watchOS 10 ve macOS Sonoma. Bunların yanında Apple CarPlay büyük bir yükseltme almasa da yeni bir SharePlay özelliği duyuruldu.

Yeni SharePlay, iPhone’a sahip tüm yolcuların kendi müziklerini sorunsuz bir şekilde bağlamasına ve yayınlamasına olanak tanıyarak kişinin yolculuğunu çok daha keyifli hale getiriyor. Apple, kullanıcıların müzik kuyruğu atlamasına, geri sarmasına ve yeniden sıralamasına olanak tanıyan Apple Music uygulamasını kullanan özelliği sergiledi. En iyi yanı, Apple’ın eşleştirme işlemini süper kolay ve sorunsuz hale getirmiş olmasıdır. Teorik olarak, onu destekleyen bir arabaya bindiğinizde SharePlay için bir alacağınız bildirim yeterli olacaktır.

Apple, hangi uygulamaların SharePlay’i destekleyeceğini söylemedi, ancak diğer müzik platformlarının beklemesi gerekirken Apple Music uygulamasının bunu lansmanda alacağını varsaymak muhtemelen doğru olur.