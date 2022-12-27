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Amazon, Drone Teslimat Dönemine Başladı!

Amazon, drone teslimat hizmetini 2013'ten beri geliştiriyor. Platformun merkezindeki otonom hava aracı, son on yılda birçok tasarımdan geçti ve e-ticaret şirketi, nihayet bir prototip tasarlamayı başardı.

Ayşen Sıla

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Amazon, Kaliforniya ve Teksas’ta birkaç yeni yerde insansız hava aracıyla teslimat denemelerini başlattı.

Prime Air Amazon’un başkan yardımcısı David Carbon, gelişmeyi LinkedIn üzerinden duyurdu. Gönderisinde, ipin ucunda küçük bir kutu taşıyan insansız hava araçlarından birini gösteren bir fotoğraf yer aldı.

Carbon , gönderisinde “Teksas ve Kaliforniya’daki yeni tesislerimizden ilk teslimatlar” yazdı. “Prime Air’i oluşturan harika insanlarla bundan daha fazla gurur duyamazdım. Bunlar, önümüzdeki yıllarda müşterilerimiz için dev adımlara dönüştüreceğimiz dikkatli ilk adımlar.” dedi.

Carbon, “Müşteriler bizim saplantımız, güvenlik bizim zorunluluğumuz, teslimatın geleceği bizim görevimiz, teknoloji bu geleceğin kilidini açıyor ve insanlarımız her şeyin oturduğu temel.” diye ekledi.

amazon-drone

Amazon, drone teslimat hizmetini 2013’ten beri geliştiriyor. Platformun merkezindeki otonom hava aracı, son on yılda birçok tasarımdan geçti ve e-ticaret şirketi, nihayet bir prototip tasarlamayı başardı.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
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