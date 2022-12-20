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Amazon Prime Gaming Birbirinden Farklı Oyunlar Vaat Ediyor!

Hizmet kullanıcıların Apex Legends, Call of Duty: Warzone 2.0 ve Modern Warfare 2, League of Legends, Destiny 2, FIFA 2023, Warframe gibi popüler oyunlarda görünümler, tılsımlar, spreyler vb. şeyleri elde etmesini de sağlıyor.

Ayşen Sıla

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Bugün erken saatlerde Amazon, Hindistan’da Prime Gaming’i başlattı. Esasen Amazon Prime aboneleri için ücretsiz bir eklenti hizmetidir, prime videoya çok benziyor ve kullanıcılara en yeni ve trend olan video oyunlarına erişim sağlıyor. Artık Prime üyeleri, Windows bilgisayarlarında oynamak için resmi web sitesi üzerinden oyunları ücretsiz olarak indirebiliyor ve bu oyunlara erişebiliyor.

Şirket, Amazon Prime’ın ilk çıkışının bir parçası olarak şu anda Windows platformunda erişilebilen Amazon Games uygulaması aracılığıyla Brothers: A Tale of Two Sons, The Amazing American Circus, Doors: Paradox ve daha fazlasını içeren ücretsiz oyunlar sağlıyor.

Hizmet kullanıcıların Apex Legends, Call of Duty: Warzone 2.0 ve Modern Warfare 2, League of Legends, Destiny 2, FIFA 2023, Warframe gibi popüler oyunlarda görünümler, tılsımlar, spreyler vb. şeyleri elde etmesini de sağlıyor.

Amazon Prime Gaming’de talep ettiğiniz her oyunun kalıcı mülkiyetine sahip oluyorsunuz. Aynı durum, Epic Games Store, Bungie, Activision veya Rockstar Games gibi üçüncü taraf oyun mağazalarında oturum açmanızı gerektiren belirli oyunlar ve teşvikler için de geçerli.

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