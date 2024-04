Ana Sayfa » Oyun Star Wars Outlaws Çıkış Tarihi Belli Oldu! Oyun Star Wars Outlaws Çıkış Tarihi Belli Oldu! Mustafa 19 Görüntüleme

Günümüzün en popüler kurgu evrenlerinden biri olan Star Wars hem çıkardığı filmler ile hem de oyunlar ile kitlesini oldukça mutlu etmekte bugün ki yazımızda sizlere Star Wars Outlaws oyunun çıkış tarihi hakkında bilgi vereceğiz.

İlk olarak oyunun kısaca konusunu sizlere bahsedelim; Star Wars Outlaws The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi arasındaki dönemde yer alacak. Oyun içinde karakterler olarak Star Wars evreninden tanıdığımız karakterlerde yer alarak oyunun daha çekici olacak.

Oyun içi mekaniklere gelecek olursak genel olarak grafik kalitesi olarak üst seviyede bir donanıma sahip olması beklenmekte. Her zamanki gibi oyun içinde karakterlerin çoğu uzaylı olup oyunun çoğu yerinde uzayda olacağız.

Oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan yapımcı şirket Star Wars Outlaws için piyasaya sürülme tarihi olarak 27 Ağustos 2024 tarihini işaret etti.